Non è possibile non tornare sui problemi Rabona Mobile in questo venerdì 21 aprile. Nella serata di ieri, sono scadute le 48 ore che il vettore aveva individuato come necessarie per risolvere il grave down del servizio di rete e SMS per i suoi clienti. Ebbene, allo scoccare dei 2 giorni indicati per un ripristino della normalità, nulla è cambiato.

La situazione corrente

Dallo scorso 12 aprile, i clienti del vettore non riescono a navigare in internet e addirittura da metà marzo non possono inviare dei semplici messaggi testo. Al contrario, possono solo riceverli e riescono a chiamare i contatti e ricevere telefonate. Tramite i canali social ufficiali dell’operatore virtuale, era stata indicata la serata di ieri per una soluzione di tutte le anomalie ma, ancora oggi, nulla è cambiato. Desta ancora una maggiore preoccupazione il fatto che l’operatore taccia del tutto sul disservizio e non fornisce alcun feedback. Anche il servizio di customer care continua a non rispondere a molte delle richieste di spiegazioni sulle rovinose anomalie.

Tutti i dubbi sul caso

Il perché dei problemi Rabona Mobile continua ad essere avvolto nella nebbia. A distanza di quasi 10 giorni dai primi malfunzionamenti, ancora non è chiara la natura del down. Questo non può di certo essere solo di tipo tecnico, visto che la stessa Rabona ha chiarito di essere in contatto con AGCM e AGCOM per una soluzione a tutti gli errori. Sembra quasi che ci sia stato un qualche disservizio legato al fornitore di rete Vodafone e che un ripristino della normalità debba passare necessariamente per qualche nuovo accordo, in cui proprio le Autorità già citate dovranno fare la loro parte. Proprio per questo motivo, i tempi per una soluzione concreta e definitiva potrebbero essere ancora lunghi e soprattutto indefiniti. Intanto, è davvero difficile che qualcosa si muova all’inizio di questo weekend, con aggiornamenti probabili ad inizio della prossima settimana.

