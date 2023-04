Di certo è doveroso ritornare sui problemi Rabona Mobile oggi 20 aprile e per un motivo molto semplice: in questo giovedì scadono i termini indicati dallo stesso operatore per il ritorno alla normalità del servizio vessato da anomalie da più di una settimana. Dallo scorso 12 aprile, in effetti, i clienti dell’operatore non sono assolutamente in grado di navigare in internet dal loro telefono e ancora da più tempo non riescono neanche ad inviare messaggi di testo ai loro contatti.

La giornata odierna dovrebbe essere decisiva sulla base di quanto dichiarato dall’operatore mobile esattamente due giorni fa, ossia il 18 aprile. Attraverso un comunicato sulla sua pagina Facebook ufficiale, il vettore ha chiarito di essere al lavoro per il ripristino del servizio. Ha fatto riferimento sia ad AGCOM che AGCM come Autorità informate della situazione che sembra avere risvolti non solo tecnici. Poi ha fornito il dettaglio che tutti attendevano, confidando in un ripristino della possibilità di navigare e inviare messaggi entro le 48 ore dalla nota diramata. Queste ultime scadranno nel tardo pomeriggio odierno e di qui la speranza che una soluzione definitiva sia davvero a portata di mano.

Lo scenario possibile delle prossime ore potrebbe essere il seguente: a partire proprio da questo pomeriggio, i primi clienti potrebbero vedere ripristinata la loro connessione sul telefono e magari riusciranno anche ad inviare i primi SMS. Ciò non toglie che il superamento di tutti i problemi Rabona Mobile dell’ultima settimana possa non essere così immediato, e dunque un ritorno alla normalità sarà solo non graduale. Naturalmente stiamo dando per scontato che la tempistica fornita dal vettore venga rispettata, sperando non ci siano ulteriori comunicazioni relative al perdurare del disservizio. Manca pochissimo e conosceremo gli ulteriori sviluppi di questa vicenda.

