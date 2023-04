Da alcune ore a questa parte stanno girando nuovamente indiscrezioni relative a Yasin Cengiz morto. Fioccano i RIP che ritraggono il ragazzo di origini turche (almeno così fanno sapere sui social), con tanto di reel fatti circolare su Facebook ed Instagram. Una questione da valutare con grande attenzione, se non altro perché i suoi balletti girano tantissimo anche qui in Italia. Non è un caso che i filmati che lo ritraggono facciano sempre registrare valori importanti in termini di visualizzazioni, nonostante siano monotematici e, a conti fatti, nessuno ha mai ascoltato la sua voce.

Riappaiono i RIP per Yasin Cengiz morto: focuse sulle nuove bufale che investono il personaggio social

Seconda bufala nel giro di poche settimane su questo personaggio, considerando il primo articolo a tema che abbiamo pubblicato sul nostro sito a proposito del ragazzo in questione. Il video bufala di oggi ci mostra tre sequenze su Yasin Cengiz, evidenziando che il ragazzo sia passato dall’essere un semplice operaio a personaggio famoso in grado di guadagnare tanto senza apparenti motivi. Poi, al termine del breve filmato, si vede una persona chiaramente in sovrappeso sul letto in un ospedale, con tanto di RIP e didascalia che ci rimanda a lui.

Solo guardando meglio l’uomo, però, ci si accorge che non sia Yasin Cengiz e che il diretto interessato stia continuando a postare storie sul suo profilo Instagram. Insomma, non ci sono elementi sufficienti affinché lo si possa dare per morto, anche perché la prima bufala sul suo conto evidenziava che avesse perso la vita in occasione del terremoto in Turchia di alcuni mesi fa.

Personaggi come Yasin Cengiz possono piacere o meno, ma questo non dà il diritto agli utenti di alimentare fake news riguardanti le sue condizioni di salute. Bisogna tener presente che immagini accompagnate da una didascalia non rendano automaticamente vere determinate notizie.

Continua a leggere su optimagazine.com