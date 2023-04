Amici torna su Canale 5 con un lungo appuntamento infrasettimanale ma solo perché salta Uomini e Donne il 21 aprile. Lo show di Maria De Filippi si prende una pausa e lascia il posto ad uno speciale su Amici. Il talent show, del resto, ha fatto il suo giro di boa con meno della metà dei concorrenti che percorrono il tragitto speditamente verso la finale.

Sarà la notizia della data della finale di Amici, o forse no. Dopo settimane di assenza dell’appuntamento settimanale del sabato su Canale5, il programma torna con un lungo speciale per tenere compagnia agli spettatori Mediaset al posto di Uomini e Donne.

Stop a corteggiatori e tronisti, dunque, ma solo per un pomeriggio. Uomini e Donne riprenderà come da programma la prossima settimana.

Perché salta Uomini e Donne il 21 aprile

Perché salta Uomini e Donne il 21 aprile? A cosa è dovuta l’interruzione del programma? Nessun complotto. Probabilmente, con l’assenza di Maria De Filippi a causa della morte di Maurizio Costanzo, le puntate registrate costringono ad una modifica nella programmazione.

Maria De Filippi mantiene la sua striscia quotidiana ma cambia programmazione. Salta Uomini e Donne il 21 aprile e al suo posto andrà in onda uno speciale appuntamento con la scuola del talento di Amici. Eccezionalmente, l’appuntamento con Amici di Maria De Filippi inizierà alle ore 14.45, non alle 16.10 come ogni pomeriggio. Alle 16.10 però i fan potranno assistere alla nuova puntata del Daytime.

Un’occasione in più per arrivare preparati al serale di sabato 22 aprile, che vedrà in sfida i concorrenti rimasti in gara dopo le prime cinque puntate del serale ad eliminazione. Nell’ultima puntata è stata Federica a lasciare la scuola,. talentuosa cantante molto sostenuta sui social. Nella puntata di sabato 22 aprile i concorrenti ancora in gara sono Isobel, Maddalena, Mattia e Ramon per il ballo; Angelina, Wax, Cricca e Aaron per il canto.