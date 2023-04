L’attività di Kanye West su Instagram subisce una nuova battuta d’arresto. A questo giro, a quanto pare, sarebbe stato lo stesso Ye a disattivare l’account stando a uno screenshot pubblicato su Twitter dalla voce di Donda.

Diciamo “ancora una volta” perché l’ex marito di Kim Kardashian si era riappropriato del suo profilo solamente nel dicembre 2022, dopo un ban temporaneo dovuto alle ripetute violazioni degli standard della community. Soprattutto, Ye pubblicava ossessivamente contenuti contro Pete Davidson, compagno dell’ex moglie. A questo episodio si erano aggiunte le uscite infelici del rapper e imprenditore, che in più occasioni aveva fatto parlare di sé per i suoi slogan antisemiti e gli endorsement al suprematismo bianco con quella scritta White Lives Matter comparsa su uno dei suoi capi di abbigliamento.

Non solo: durante uno show televisivo Kanye West aveva detto espressamente: “I love Hitler”, e proprio su questo punto un suo ex collaboratore aveva rivelato che il rapper, in passato, avrebbe voluto dedicare al dittatore nazista un intero album. Per questo e quello, Elon Musk lo aveva anche bannato da Twitter.

Kim Kardashian ha più volte preso le distanze dall’ex marito. Nel frattempo, Ye ha spesso attirato su di sé furenti polemiche per i contenuti pubblicati sui social. Ora, dai social, sembra volersi allontanare. È quanto emerge da un tweet pubblicato sull’account Yeezy Maphia, correlato al brand del rapper. Nel tweet vediamo lo screenshot della pagina di disattivazione dell’account. Dal menu a tendina, sotto la voce: “Automatically reactivate your account in”, leggiamo: “Don’t auto reactivate”.

Quindi: “Stai per disattivare temporaneamente il tuo account. Vuoi procedere?”. La scelta sul “sì” o sul “no” rimane lì, con un grande punto di domanda da parte dei follower. Cosa sarà successo? Per il momento, l’account Instagram di Kanye West non è più rintracciabile, fino alla prossima volta che ci sarà senz’altro.

Continua a leggere su optimagazine.com