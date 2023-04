Nella quarta puntata di Un Passo dal Cielo 7, Manuela corre un grande pericolo, mentre tra Carolina e Vincenzo c’è crisi e non riguarda solo il ritorno di Eva. Stasera, giovedì 20 aprile, va in onda un nuovo appuntamento con l’amata fiction di Rai1 ambientata a San Vito di Cadore, tra le Dolomiti venete.

Manuela torna a San Vito di Cadore dopo essere diventata ispettrice e aver perfezionato i suoi studi in prossemica, una disciplina che studia sul piano psicologico i possibili significati delle distanze materiali che l’uomo tende a mettere tra sé stesso e gli altri. Grazie a questa qualità, la sorella di Vincenzo sarà in grado di concentrarsi meglio sulle indagini con una visione a 360 gradi.

Si intitola Solo per amore la quarta puntata di Un Passo dal Cielo 7 di stasera, di cui vi riportiamo la sinossi:

Il ritrovamento di una donna sulla sponda di un fiume porta Manuela e Vincenzo in un’indagine che si snoda tra boschi millenari e il mondo incantato degli artigiani che realizzano gli strumenti musicali dal legno vergine. La stessa Manuela finisce per trovarsi in pericolo e Nathan, Vincenzo e Gregorio uniscono le forze per aiutarla. Ma Nathan deve anche ritrovare Mirko, sparito improvvisamente, e aiutarlo a curare le ferite che l’hanno portato a scappare di casa. Intanto, complice il ritorno di Eva, esplode la crisi tra Vincenzo e Carolina, che compie un errore a cui non è semplice rimediare.

Nel cast e personaggi di Un Passo dal Cielo 7: Giusy Buscemi nei panni di Manuela Nappi: Vincenzo Ianniello è Vincenzo Nappi; Serena Iansiti nei panni di Carolina; Rocio Muñoz Morales è Eva; Leonardo Pazzagli è Gregorio Masiero; Marco Rossetti è Nathan detto anche “l’uomo degli orsi”; Giorgio Marchesi è Luciano Paron, un allevatore ricco e potente; Alessandro Bedetti e Giulia Vecchio sono Mirko e Adele Sartor, rispettivamente figlio di Nathan e sua madre; e Gianmarco Pozzoli è il buon agente Huber Fabbricetti.

L’appuntamento con Un Passo dal Cielo 7 è per stasera su Rai1 dalle 21:30.

