Come ben sappiamo, all’inizio del mese di aprile in corso, OnePlus ha ufficializzato il Nord CE 3 Lite: di recente, però, sono circolate in Rete alcune voci che sostengono che il produttore cinese si sia messo a lavoro a un nuovo modello chiamato OnePlus Nord N30 5G, e pare che sia stato progettato specificamente per il mercato a stelle e strisce. Adesso, pare che queste indiscrezioni siano state confermate, considerato il fatto che uno dei numeri di modello del nuovo device associato al Nord CE 3 Lite è stato appena elencato dalla Google Play Console, rivelando alcune specifiche di base. Inoltre, sembra che la società abbia addirittura completato quasi la fase di test. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

L’elenco di certificazione Google Play Console indica che il nuovo OnePlus Nord N30 5G, il cui lancio è previsto negli Stati Uniti, sarà alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 695 a 6nm, proprio come il Nord CE 3 Lite, oltre a disporre di 2x Cortex-A78 P-Core (con clock a 2.2GHz) e 6x Cortex-A55 E-Core (con clock a 1.8GHz) e GPU Adreno 619 (con clock a 840MHz). Non solo, il SoC sarà affiancato anche dalla stessa quantità di RAM, ovvero 8GB, e 128 o 256 GB di memoria espandibile, così come la risoluzione del display di 2400 x 1080 pixel. Il device, inoltre, supporterà anche la risoluzione FullHD+ e la densità dello schermo 480DPI. Il Nord N30 5G eseguirà il sistema operativo Android 13. Qualora il nuovo smartphone dovesse essere identico al Nord CE 3 Lite, è possibile che disponga di un display touchscreen LCD da 6,72 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il OnePlus Nord N30 5G disporrà di una tripla fotocamera posteriore di cui un sensore principale da 108MP affiancata da una macro cam da 2MP e un sensore di profondità da 2MP; frontalmente, la selfie-cam è da 16MP. Infine, il device sarà alimentato da una batteria da 5000mAh con supporto di ricarica rapida cablata da 67W. Resteremo aggiornati per ulteriori dettagli in merito.

