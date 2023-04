Ci sono degli aggiornamenti ufficiali in merito ad una spinosa questione, quella relativa allo stop definitivo alla condivisione password Netflix. La piattaforma di contenuti ha chiarito la sua strategia nell’immediato futuro: in un paese cruciale come gli Stati Uniti è prevista una vera e propria svolta in questa direzione entro la fine del primo semestre di quest’anno e si presume che anche in Europa le cose cambieranno ben presto.

Il punto sulla questione

Già a fine 2022, da Netflix era trapelata la chiara intenzione di bloccare la pratica di condivisione della password dell’account tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare, una volta per tutte. Dunque, da inizio 2023, in 4 paesi dalle parole si era passati ai fatti. In particolar modo in Spagna, Portogallo, Nuova Zelanda e Canada, ogni titolare di un abbonamento è stato spinto ad associare alla propria utenza un indirizzo di residenza principale dal quale fruire dei contenuti. Il passaggio ha dunque bloccato la visione di serie tv e film da reti internet di casa diverse da quella opportunamente indicata, fermo restando la richiesta di un permesso temporaneo in casi di viaggi o comunque da rete mobile con smartphone e tablet.

La sperimentazione nei paesi già citati ha dato i suoi frutti e con il blocco della condivisione password Netflix, la piattaforma deve aver guadagnato un numero importante di nuovi abbonati. Proprio per questo motivo, nelle scorse ore, ha annunciato di voler procedere con la stessa strategia anche in un mercato cruciale come gli Stati Uniti. Il tutto entro la fine del primo semestre di quest’anno e dunque entro giugno.

Cosa succederà in Italia

Visto che l’Europa non è stata ancora menzionata come destinataria della politica per il blocco della pratica della condivisione password Netflix, c’è da ipotizzare che gli utenti del vecchio continente, dunque anche gli italiani, potranno non scontrarsi immediatamente con lo stop alla pratica molto diffusa. Cià non toglie che, dopo Spagna e Portogallo, anche in altre nazioni ci sarà l’importante cambiamento (magari entro fine 2023). Chi vorrà continuare a condividere la propria password con amici, colleghi e parenti potrà anche farlo ma a patto che questi ultimi paghino un surplus. Proprio in Spagna l’extra dovuto corrisponde a 5,99 euro al mese.

