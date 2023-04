Quali sono i migliori smartphone Samsung su cui vale la pena concentrarsi con un budget davvero contenuto e non superiore ai 200 euro? Chi punta all’affidabilità del brand Samsung ma non vuole spendere una fortuna per un nuovo telefono ha comunque la possibilità di scegliere tra diverse soluzioni. Naturalmente, siamo ben distanti da dispositivi con caratteristiche hardware dei top di gamma ma, per un numero importante di probabili acquirenti (magari giovanissimi e persone anziane) quanto proposto in questo approfondimento sarà più che sufficiente.

Samsung Galaxy A13

Il Samsung Galaxy A13 è la prima proposta di questa guida ed anche la più economica in assoluto. Attualmente, con circa 130 euro, sarà possibile portarsi a casa un dispositivo con processore Dual+Exa Core, con un display Infinity-V da 6.6 pollici e l’aggiornamento Android 12 a bordo. La RAM è da 3 GB mentre lo storage è di soli 64 GB, sebbene proprio la memoria interna sia espandibile con scheda. La batteria è da 5.000 mAh e il comparto fotocamera è di tutto rispetto con ben 4 sensori: quello principale è da 50 MP, seguono quello ultra-grandangolare da 5 MP, di profondità da 2 MP e macro da 2 MP. La colorazione disponibile in promozione in questo mese di aprile è quella bianca, mentre la garanzia del prodotto è italiana.

Samsung Galaxy A13 Smartphone Android, Processore Dual+Exa Core,... Display vivido. Spazio per giocare con il Display Infinity-V da 6.6¹...

Design minimalista: combina colori tenui con un aspetto delicato al...

Samsung Galaxy A03

La seconda proposta più economica di questa guida è rappresentata dal modello (davvero basic) Samsung Galaxy A03. In questo mese di aprile, questa soluzione potrà essere acquistata su Amazon a circa 140 euro. Tra le specifiche hardware principali di questo dispositivo c’è un display da 6,5 pollici con design Infinity-V e risoluzione HD+. La RAM è da 4 GB di RAM mentre la memoria interna da 64 GB. Quest’ultima è però espandibile. La batteria ha un amperaggio ragguardevole di 5.000 mAh. La doppia fotocamera ha un sensore principale da 48 MP e uno secondario di profondità da 2MP. La colorazione proposta a queste specifiche condizioni economiche è quella classica, denominata Awesome Black. La garanzia del prodotto è europea.

Samsung Galaxy M13

Il Samsung Galaxy M13 rientra a ragione della top 5 dei migliori smartphone Samsung a meno di 200 euro. Il suo valore commerciale attuale è di circa 180 euro e a questo prezzo si potrà puntare sia sulla colorazione azzurra che arancione del device. Il telefono ha un display 6.6 pollici con risoluzione FHD+ e tecnologia TFT LCD. La batteria è da 5.000 mAh e la tripla fotocamera principale gode di un sensore principale da 50 MP e di quello di profondità e ultra-grandangolare entrambi da 5 MP. La RAM da 4 GB si accompagna ad una memoria interna da 64 GB espandibile e la versione proposta ora su Amazon è con garanzia italiana.

Offerta Samsung Galaxy M13 Smartphone Android Display 6.6’’¹ FHD+ TFT LCD... Più spazio per giocare. Il display Infinity-V da 6.6’’¹ e la...

Fai di più, ora anche meglio. I telefoni Galaxy M13 combinano la...

Samsung Galaxy A10

Nella cinquina di migliori martphone Samsung acquistabili al di sotto dei 200 euro rientra anche il Samsung Galaxy A10. Il prodotto si adatta ai clienti meno esigenti in assoluto per le sue specifiche di base. Lo schermo è da 6,2 pollici e il design del display è quello denominato Infinity-V. La fotocamera principale ha un unico sensore da 13 MP, quella anteriore è da 5 MP. Il dispositivo non è certo fresco di lancio: in effetti viene proposto con l’aggiornamento Android 9 a bordo e ha una RAM da 2 GB e uno storage da 32 GB espandibile. Il costo attuale di questo dispositivo è di circa 190 euro.

Samsung Galaxy M23

L’ultima soliuzione per chi punta ad uno smartphone Samsung al di sotto dei 200 euro è il Galaxy M23. Il telefono ha un display con diagonale da 6,6 pollici, La RAM è da 4 GB, mentre lo storage da 128 GB espandibile. Il dispositivo ha una fotocamera tripla da 50+5+2 MP e possiede una batteria da 5000 mAh. Il telefono supporta la connettività 5G e attualmente è proposto a 197 euro su Amazon a 197 euro nella colorazione azzurra e nella versione francese.