Arnold Schwarzenegger si appresta a debuttare su Netflix. La piattaforma di streaming ha lanciato il trailer ufficiale in italiano di FUBAR, la prima serie televisiva interpretata da Schwarzenegger in tutta la sua carriera.



FUBAR è uno spy dramedy, genere in cui il protagonista di Terminator e Conan è decisamente a suo agio. Accanto a Schwarzy c’è Monica Barbaro, già interprete in Top Gun: Maverick.



La serie televisiva, creata da Nick Santora, ideatore di Scorpion, sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 25 maggio.

Trama di FUBAR

In FUBAR Arnold Schwarzenegger è Luke, Monica Barbaro è sua figlia Emma. I due scoprono di aver lavorato segretamente per anni come agenti della CIA e realizzano che il loro rapporto genitore-figlio è di fatto basato su una grande menzogna. Quando però si ritrovano a dover lavorare allo stesso caso le loro dinamiche familiari si intrecciano con l’azione e momenti di umorismo.

FUBAR: il cast

Oltre a Schwarzenegger e Barbaro, nel cast di FUBAR sono presenti: Milan Carter, Gabriel Luna (The Last of Us), Fortune Feimster (Kenan), Travis Van Winkle (YOU), Fabiana Udenio (Jane the Virgin), Barbara Eve Harris (The Wilds), Aparna Brielle (A.P. Bio), Andy Buckley (Avenue 5) e Jay Baruchel (The Moodys). Schwarzenegger, oltre ad essere interprete, è anche produttore esecutivo della serie.

Ecco il trailer della nuova serie televisiva di Netflix, FUBAR.

Continua a leggere Optimagazine