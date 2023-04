“Faremo incassare qualcuno”, direbbe lo Zaia crozziano per commentare il titolo scelto per il nuovo singolo di Noel Gallagher, o meglio, dei Noel Gallagher’s High Flying Birds che stanno per uscire con Council Skies, il prossimo album in uscita il 2 giugno. Va detto che il Gallagher chitarrista ha più volte dimostrato una propria predilezione per tutto ciò che il Regno Unito ha partorito nei primi anni ’80, anche solo per quel bellissimo remix di Pretty Boy firmato da Robert Smith.

E di Smith si parla anche a questo giro, al plurale: il nuovo singolo di Noel Gallagher ha qualcosa che ricorda la band di Morrissey, anche solo nell’intenzione. La formula c’è: chitarre acustiche, un 4/4 audace e una linea melodica lontana da virtuosismi – che, diciamolo, non sono forse nelle corde di Noel – e quella sfumatura malinconica che ha riempito intere bacheche di vinili e CD con copertine in chiaroscuro e titoli a metà tra il romanticismo e il criptico.

Con il lancio del nuovo singolo Noel Gallagher sembra ignorare del tutto la mossa dei Breezer, che hanno creato un album intero degli Oasis con un’intelligenza artificiale che ha riproposto la voce identica a quella di Liam e, ovviamente, ha diviso in due il pubblico. Liam ha apprezzato, Noel ha ignorato, ma recentemente ha fatto parlare di sé per quel pronostico sul Manchester City contro l’Inter alla finale di Champions League.

Council Skies è il nuovo singolo di Noel Gallagher, quindi, che dà il titolo al nuovo album degli High Flying Birds ed è disponibile da oggi su tutte le piattaforme.

Continua a leggere su optimagazine.com

Catch a falling star and we

Might drink to better days

Hiding what we find behind the sun

Thinking of what might have been

And what the future says

Waiting on a train that never comes

Taking the long way home

So we can be alone

Catching the butterfly

Under the council sky

Watching the word go by

‘Cause I believe in magical

I’m dedicated to it on

Underneath the council sky

I found you

‘Cause life is unpredictable

You can win or lose it all

Underneath the council sky

I found you

I found you