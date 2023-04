Che fine ha fatto A Casa Tutti Bene? La serie tv con Emma Marrone che ha conquistato gli abbonati Sky è arrivata in chiaro su TV8 con la speranza di replicare gli stessi numeri ma qualcosa deve essere andato storto. La serie è reboot del film A casa Tutti Bene, diretta da Gabriele Muccino. porta sullo schermo la vita dei Ristuccia, una famiglia proprietaria di un noto ristorante e intorno a loro girano i Mariani, loro parenti.

In molti speravano in notevoli risultati visto che la serie era al suo primo passaggio in chiaro dopo la visione su pay tv ma le cose non sono andate esattamente così. Al suo debutto, mercoledì 13 aprile, la serie ha registrato ascolti al di sotto dell’1% di share raccogliendo davanti allo schermo 139mila telespettatori.

Ecco il trailer della serie:

Proprio per questo la rete è subito corsa ai ripari cambiando le carte in tavola: quando va in onda A Casa Tutti Bene? La serie non è stata cancellata ma chi ieri sera si è piazzato davanti allo schermo per vedere gli episodi 3 e 4 si è accorto che non sono andati in onda o, meglio, non lo hanno fatto in prima serata. La serie con Emma Marrone è stata spostata in seconda serata e, infatti, dopo il film Way Down Rapina alla Banca di Spagna, A Casa Tutti Bene è andato in onda regolarmente con un doppio episodio.

Al momento non sappiamo ancora se questo permetterà di raccogliere un risultato maggiore al debutto della scorsa settimana ma non ci resta che attendere la pubblicazione degli ascolti per scoprirlo.