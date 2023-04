Iniziano a fioccare già interessanti sconti per quanto riguarda il Samsung Galaxy S23, top di gamma dell’azienda sudcoreana che risulta essere tra i più ricercati in circolazione. Come sempre è su Amazon che possono essere acquistati questi prodotti ad un prezzo più conveniente e quest’oggi non potevamo non prendere in considerazione lo sconto riguardane il Samsung Galaxy S23 bianco da 128GB di memoria interna. In realtà la colorazione è Cream, quindi un bianco leggermente più sporco, ma è già un prodotto che sta andando letteralmente a ruba sul famoso sito di e-commerce, infatti ci sono a disposizione pochissime scorte ed è bene accelerare i tempi di acquisto se si vuole approfittare di tale offerta.

Interessante taglio al prezzo del Samsung Galaxy S23 su Amazon oggi 20 aprile per gli utenti

Non solo aggiornamenti, dunque, come quello trattato di recente sul nostro magazine. A questo punto andiamo più nel dettaglio e vediamo cosa propone quest’oggi Amazon per il Samsung Galaxy S23 in questione. Il dispositivo di casa Samsung è stato scontato del 20%, ciò significa che dal prezzo iniziale di 979 euro si è arrivati alla cifra finale di 787,93 euro. C’è quindi già un bel risparmio che potrebbe far capitolare qualche utente ancora indeciso a riguardo, ma ricordiamo come si stia parlando dell’ultimo top di gamma di Samsung e già poter approfittare di tale sconto è un risultato davvero eccezionale.

Come detto in precedenza le scorte stanno terminando sul famoso sito di e-commerce, bisogna quindi sbrigarsi e c’è da considerare come le spese di spedizione siano gratuite con consegna entro pochissimi giorni dall’acquisto. Grazie poi ad Amazon si ha anche la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, questo significa che la spesa sarà dilazionata nel tempo, dando l’opportunità a più utenti di approfittare di questa offerta.

Per quanto concerne le specifiche tecniche di questo Samsung Galaxy S23 ricordiamo la presenza del display da 6,1 pollici Dynamic AMOLED 2X, un ottimo comparto hardware grazie al processore Snapdragon 8 Gen 21 supportato da 8GB di RAM ed un comparto fotografico che può contare su una tecnologia avanzata per scatti di estrema qualità con il sensore principale da 50 megapixel. Non manca il caricatore Samsung nella confezione di vendita.

