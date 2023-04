Ci sono nuovi elementi che dobbiamo prendere in esame oggi 20 aprile, a proposito dei programmi di Apple per lo sviluppo e la progettazione del tanto atteso iPhone 15 Pro Max. Già, perché se da un lato potrebbero esserci inaspettate rinunce, come quella analizzata in questi giorni a proposito dei tasti solidi, allo stesso tempo non dobbiamo dimenticare in quale direzione dovremmo andare con le novità garantite al pubblico. In particolare, sembrerebbe che tutti gli sforzi della mela morsicata siano focalizzati in questo periodo storico sulla fotocamera. Quasi a voler dare un segnale alla concorrenza.

Quali novità aspettarsi con la fotocamera montata sui nuovi iPhone 15 Pro Max qui in Italia

Vedere per credere quanto riportato da MacRumors, secondo cui Apple pare essere alla ricerca di un ulteriore partner e fornitore per la lente periscopio da montare a bordo dello stesso iPhone 15 Pro Max. Cosa cambia con la lente a periscopio per i futuri possessori del device? Per farvela breve, la luce che entra nel teleobiettivo viene riflessa da uno specchio angolato verso il sensore di immagine della fotocamera. Tutto il sistema nasce con l’intento di assicurare al pubblico la possibilità di ingrandire ulteriormente gli oggetti con lo zoom, senza alcuna sfocatura o altra riduzione della qualità.

In precedenza si era detto che Largan Precision sarebbe stato l’unico fornitore del sistema periscopio, dopo aver fatto il proprio esordio sul mercato nel 2019 con Huawei P30 Pro, ma adesso è probabile che Genius Electronic Optical (GSEO) possa essere selezionato da Apple come un fornitore aggiuntivo per la realizzazion del modulo in questione. Difficilmente lavorerà in esclusiva e la coesistenza dei due partner dovrebbe evidenziare la volontà del colosso di Cupertino nel garantire agli utenti un valore aggiunto apprezzabilissimo sotto questo punto di vista.

La lente periscopio degli iPhone 15 Pro Max dovrebbe essere montata anche a bordo dei due iPhone 16 top di gamme del 2024.

