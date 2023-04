Finalmente i problemi Rabona Mobile degli ultimi giorni sono stati i protagonisti di una dichiarazione pubblica dell’operatore mobile, diramata attraverso il suo canale social Facebook. Con oggi 19 aprile, è trascorsa una settimana esatta dal via ai malfunzionamenti di rete registrati da chiunque abbia una SIM con il vettore. Da più tempo ancora poi, si sono manifestati anche errori nell’invio di semplici SMS. Ebbene, in merito al grave disservizio, sono stati forniti dettagli più esaustivi e possiamo beneficiare anche del fondamentale dato relativo a quando tutto dovrebbe essere ripristinato.

Secondo quanto dichiarato, i problemi Rabona Mobile di connessione (e non solo) sono stati immediatamente affrontati con un tavolo tecnico per risolvere le criticità ma poi anche con un confronto con l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), messa al corrente di ogni anomalia in corso. Proprio i vertici di Rabona Mobile ribadiscono che le difficoltà non si associano ad alcuna chiusura dei servizi e la società gode di ottima salute.

Come già accennato, sono stati forniti anche i tempi in cui dovrebbero essere risolti tutti i problemi Rabona Mobile, sia relativi alla connessione internet sia per l’invio di messaggi di testo. Il vettore ha parlato di 48 ore necessarie per il ripristino dei servizi, a partire però dal tardo pomeriggio di ieri 18 aprile. Ne consegue che, entro la serata di giovedì 21 aprile, tutto dovrebbe tornare a funzionare.

Le prossime ore saranno dunque decisive per mettersi alle spalle un down di vistose proporzioni e soprattutto duraturo. Molti clienti, proprio in questi giorni, hanno preferito non attendere più alcun ripristino dei servizi e passare semmai ad un altro operatore. Chi è rimasto fedele al vettore ora si attende un effettivo rimborso per i danni subiti. Un risarcimento sarà più che probabile perché previsto per legge ma secondo tempi e modi non ancora ben chiari.

Continua a leggere su optimagazine.com