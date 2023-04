Siamo di nuovo al cospetto della truffa SMS PosteInfo, balzata agli onori della cronaca più volte nei primi mesi di questo 2023 e anche negli anni passati. La nota in arrivo sui telefoni degli italiani sembra inviata da Poste Italiane ma non è affatto così. Siamo piuttosto al cospetto di un tentativo di raggiro per carpire preziosi dati personali.

Il nuovo SMS PosteInfo presenta il classico tono allarmistico e include l’avviso di un accesso al conto da un dispositivo non riconosciuto. Si fa leva sulle paure del destinatario del messaggio, in particolare quello di vedere il proprio conto attaccato da qualche hacker. Così non è, ma il rischio di credere alla falsa comunicazione è altissimo. Per questo motivo, in effetti, in molti saranno spinti a visitare il collegamento presente nell’ultimo degli SMS, nella speranza di bloccare qualsiasi accesso non autorizzato. Peccato che, al contrario, proprio eseguendo la specifica operazione si rischierà di mettere in pericolo le proprie finanze.

Cybercriminali più che esperti hanno organizzato la loro trappola nel seguente modo: se il malcapitato di turno visita il collegamento proposto approderà su un finto sito di Poste Italiane. Pensando di entrare nella sua area personale per l’home banking sicura e ufficiale, non farà altro che inserire i propri dati di accesso in un form creato ad hoc per rubare proprio le informazioni. Queste credenziali saranno utilizzate per accessi e operazioni non autorizzate sul conto reale della vittima di turno.

La pericolosità dell’ultimo SMS PosteInfo risiede soprattutto nel fatto che il messaggio giunge a nome di Poste Italiane, nel gruppo di comunicazioni8 ufficiali dell’istituto. La presenza della nota tra quelle ufficiali risulta essere il frutto di un escamotage tecnico di criminali sempre più precisi. L’unico campanello d’allarme che identifica la nota come truffaldina resta la presenza del collegamento esterno. Mai e poi mai Poste Italiane invia SMS con link da visitare.

