La serie Samsung Galaxy S22 in questo periodo si ritrova al centro di diversi casi, soprattutto per quanto concerne la questione dello sviluppo software. Già, perché da un po’ di tempo a questa parte si parla di alcune funzioni che non avremo modo di toccare con mano a bordo di questi device, come abbiamo riportato ieri a proposito della fotocamera e di specifici plus che resteranno esclusiva dei Samsung Galaxy S23. Allo stesso tempo, però, occorre evidenziare che per altre aggiunte probabilmente dovremo attendere più tempo di quanto avevamo previsto.

Occorre tempo e pazienza coi Samsung Galaxy S22 per chi attende Image Clipper: aggiornamento in ritardo

Per quale ragione nel titolo di oggi specifichiamo che sia necessaria pazienza con la serie Samsung Galaxy S22? Tutti coloro che attendono il rilascio dell’aggiornamento Image Clipper, potrebbero aspettare più del previsto. La premessa di SamMobile di oggi è importante, in quanto la fonte precisa che le segnalazioni sul mancato rilascio della funzione tramite l’aggiornamento di aprile giungano soprattutto dagli Stati Uniti. Tuttavia, nei prossimi giorni sarà importante monitorare i feedback che arriveranno anche dall’Italia e dal resto d’Europa.

La funzione in questione, è bene ricordarlo, consente di ritagliare oggetti da un’immagine, a prescindere dal fatto che questo avvenga all’interno dell’app Galleria, oppure tramite Samsung Internet. Una volta ottenuto il frammento che abbiamo messo nel mirino, sarà poi possibile condividere l’elemento in questione con altri contatti, oltre a salvare il tutto come immagine diversa o copiare e incollare in altre app sul telefono.

Come accennato, il problema sembra riguardare prevalentemente i Samsung Galaxy S22 in commercio negli USA, in attesa di ulteriori aggiornamenti anche dall’Europa. A voi come stanno andando le cose? Avete ricevuto Image Clipper tramite il recente aggiornamento di aprile per la serie in questione? Fateci sapere con un commento.