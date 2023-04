Abbiamo letto bene: c’è un nuovo singolo dei Foo Fighters e c’è anche di più. Tutt’altro che un tentativo di buttarsi alle spalle l’annus horribilis 2022, che alla band di Dave Grohl ha portato via l’amico e sodale Taylor Hawkins portando la squadra ad annullare un intero tour e a mettere in discussione il proprio futuro.

Nei giorni scorsi i Foo Fighters hanno stuzzicato l’attenzione dei fan pubblicando due brevissime clip in cui si poteva sentire musica mai sentita prima. Subito è partito il totonomi – l’ennesimo – sul possibile batterista che avrebbe accompagnato la band in tour – questo hanno pensato i fan dato che si notava l’arrivo di un annuncio imminente – e sulla questione si è già pronunciato Matt Cameron smentendo un suo ruolo nella band di Dave Grohl.

Quale altra novità bolle in pentola? Quella più sorprendente: i Foo Fighters stanno tornando con un nuovo album anticipato dal nuovo singolo pubblicato oggi. Rescued è il titolo che preannuncia il nuovo corso di Davr Grohl e soci, con tanto di tracklist e data di uscita. Il nuovo album si chiamerà But Here We Are e sarà fuori il 2 giugno 2023.

Rescued è un brano energico nel tipico stile della band, con una sfumatura di malinconia che, vista l’ondata di dolore che ha travolto i Foo Fighters, non può certo mancare. A proposito di But Here We Are, i Foo Fighters hanno dichiarato:

I Foo Fighters precisano che But Here We Are è a tutti gli effetti l’undicesimo album della band, non il primo dopo Taylor Hawkins. Un glorioso ritorno, quindi, dopo Medicine At Midnight (2021). Di seguito la tracklist:

01 Rescued 02 Under You 03 Hearing Voices 04 But Here We Are 05 The Glass 06 Nothing At All 07 Show Me How 08 Beyond Me 09 The Teacher 10 Rest

It came in a flash

It came out of nowhere It happened so fast

And then it was over

Are you thinking what I’m thinking?

Is this happening now?

Are you feeling what I’m feeling?

This is happening now.

We’re all free to some degree

To dance under the lights

I’m just waiting to be rescued

Bring me back to life

Kings and queens and in-betweens

We all deserve the right

I’m just waiting to be rescued

I’m just waiting to be rescued

We’re all just waiting to be rescued tonight

I fell in a trap

My heart’s getting colder

It’s coming on fast

It’s over my shoulder

Are you thinking what I’m thinking?

Is this happening now?

Are you feeling what I’m feeling?

This is happening now.

We’re all free to some degree

To dance under the lights

I’m just waiting to be rescued

Bring me back to life

Kings and queens and in-betweens

We all deserve the right

I’m just waiting to be rescued

I’m just waiting to be rescued

We’re all just waiting to be rescued tonight

To be rescued tonight

Rescue me tonight