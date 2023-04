POCO è pronta a svelare la sua prossima linea di smartphone della serie F di fascia medio alta: ovvero POCO F5 e F5 Pro. Secondo il Country Head di POCO, Himanshu Tandon, la serie dovrebbe essere lanciata a breve in India. Di recente, è stato pizzicato sul benchmark Geekbench un nuovo smartphone del marchio POCO avente il numero di modello 23049PCD8I. Si vocifera, difatti, che si tratti proprio della variante indiana del POCO F5. L’elenco ha rivelato i principali dettagli che riguardano le prestazioni e l’hardware del dispositivo. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.

La variante indiana di POCO F5, che recentemente è emersa sul database di Geekbench 6 con il numero di modello 23049PCD8I, ha registrato un punteggio nel test single-core di 1118 punti e un punteggio multi-core di 4236 punti. L’elenco di benchmark conferma anche che lo smartphone, di gamma medio alta, funzionerà con a bordo un processore octa-core con il nome in codice marblein. Il SoC comprende un core con clock a 2.92GHz, tre core con clock a 2.50GHz e quattro core con clock a 1.80GHz. Ciò conferma che il POCO F5 sarà alimentato da un Qualcomm Snapdragon 7+ Gen. 2 affiancato da 8GB di RAM LPDDR5 e spazio di archiviazione UFS 3.1, e con GPU Adreno 725. Lato software il dispositivo sarà fornito probabilmente con un’interfaccia MIUI 14 basata sul sistema operativo Android 13 preinstallato.

Per quanto riguarda le altre specifiche tecniche, si vocifera che il nuovo POCO F5 disponga delle medesime caratteristiche disponibili sul Redmi Note 12 Turbo, dovrebbe quindi essere lanciato con: un display AMOLED FHD+ da 6,7 pollici, e una batteria da 5500mAh dotata di supporto per la ricarica rapida da 67W. Quanto al comparto fotografico, lo smartphone dovrebbe sfoggiare sul retro una tripla fotocamera con un sensore principale da 64MP con OIS, un ultra-grandangolare da 8MP e un macro da 2MP; frontalmente, una fotocamera selfie da 16MP. In merito al debutto, l’elenco Geekbench suggerisce che il dispositivo potrebbe debuttare alla fine di questo mese o a maggio. Dunque, non ci resta che monitorare la situazione.

Continua a leggere su optimagazine.com