Era già stata preannunciata da qualche test ma ora la novità per creare sticker WhatsApp partendo da foto personali è realtà. Un nuovo aggiornamento del servizio di messaggistica disponibile per gli iPhone include l’opzione che molti aspettavano per dare libero sfogo alla propria creatività.

I proprietari di un iPhone farebbero bene a tenere d’occhio l’aggiornamento disponibile sull’App Store Apple da qualche ora e siglato con la versione 23.7.82. Oltre le diverse implementazioni relative ai gruppi, nel changelog ufficiale dell’update è presente il chiaro riferimento alla possibilità di creare sticker WhatsApp partendo dalle Foto di Apple. Per procedere, gli utenti non dovranno fare altro che effettuare una selezione e taglio di una foto presente sul telefono e poi incollarla in una chat. La conversione in adesivo sarà automatica e immediata. La soluzione poi verrà anche memorizzata nella raccolta dell’utente, senza alcun altro passaggio.

Per quanto la novità sia inclusa nell’aggiornamento presente ora sull’App Store, le note degli sviluppatori sottolineano come la possibilità di creare sticker WhatsApp potrebbe non essere immediatamente disponibile per tutti. L’effettivo rilascio della funzione potrebbe essere progressivo e richiedere qualche settimana. Ancora, va anche sottolineato che potranno usufruire di questo indiscutibile plus solo i melafonini supportati e aggiornati a iOS 16 e update successivi.

Per il momento, non si hanno notizie dello stesso sviluppo della funzione ufficiale per creare sticker WhatsApp partendo da foto anche per Android. Di certo la possibilità è in studio da parte degli sviluppatori e il programma beta dovrebbe ben presto fornire degli indizi in questa direzione. Il rilascio definitivo di questo beneficio potrebbe tuttavia richiedere ancora del tempo. Per il momento, solo i possessori di uno smartphone Apple potranno iniziare a divertirsi convertendo qualsiasi foto in loro possesso in uno sticker e animare con fantasia le loro chat.

