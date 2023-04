Se state pensando di acquistare un iPhone ad un prezzo piuttosto vantaggioso, si può pensare di sfruttare l’offerta odierna presente su Amazon e che riguarda l’iPhone 13 azzurro da 128GB. Non è il modello di ultima generazione di stampo Apple, ma gode ancora di ottima considerazione sul mercato e proprio il prezzo più favorevole può renderlo inevitabilmente più appetibile. Approfondendo quanto proposto quest’oggi dal famoso sito di e-commerce si può notare come sia stato applicato uno sconto del 17% sul prezzo da listino di questo iPhone 13 azzurro da 128GB che era di 939 euro.

Analizziamo la nuova offerta per iPhone 13 su Amazon oggi: prezzo finalmente più basso nello store

Ancora un’offerta, con rilancio simile a quello trattato non molto tempo fa. Ciò sta a significare come il costo finale sarà di 777,99 euro, cifra più abbordabile rispetto a quella precedente. Si ha così modo di poter risparmiare qualche euro in più sull’acquisto di questo iPhone che di certo ha da dire ancora la sua sul mercato grazie ad un comparto tecnico di ottima fattura. Attualmente c’è disponibilità immediata su Amazon, non c’è quindi il rischio di scorte al termine, ma è chiaro come nel giro di qualche ora ci possa essere una variazione di prezzo.

Offerta Apple iPhone 13 (128GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Bisogna quindi approfittare del momento ed avere tra le mani questo iPhone 13 azzurro da 128GB. Inoltre Amazon permette anche l’acquisto a rate grazie a Cofidis, ciò significa che la spesa totale potrà essere dilazionata nel tempo, garantendo a più utenti di poter approfittare di tale offerta.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questo top di gamma di stampo Apple, ricordiamo la presenza di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e la presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision, con fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Si può inoltre sfruttare la modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Infine spazio all’ottimo processore A15 Bionic ed ovviamente non manca la connettività 5G.

Continua a leggere su optimagazine.com