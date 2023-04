Luce dei tuoi Occhi 2 non si ferma, non lo farà per il ponte del 25 aprile e non lo farà nemmeno in nome del super match Juventus – Inter, semifinale della Coppa Italia 2023 che andrà in onda proprio al mercoledì, il 26 aprile. Proprio per questo cambierà la programmazione di Luce dei Tuoi Occhi 2 che non andrà in onda al mercoledì ma traslocherà eccezionalmente al martedì anticipando di un giorno, ma cosa succederà nella terza puntata?

Il nuovo episodio di Luce dei Tuoi Occhi 2 si aprirà con un delitto e toccherà proprio ad Emma trovare alcuni oggetti che appartenevano alla figlia proprio sul luogo del crimine, cosa significano quei braccialetti proprio lì? A complicare questo quadro ci penserà Miranda che accuserà la giovane promessa della danza perché al centro di un misterioso bigliettino che potrebbe lasciar intendere la sua partecipazione a pieno titolo con l’omicidio in questione. Sarà allora che le indagini si sposteranno su di lei, come andrà a finire?

Luce dei Tuoi Occhi 2 tornerà in onda la prossima settimana ma prima i fan avranno modo di capire cosa succederà ad Emma e i suoi dopo l’ultima scoperta della prima puntata perché la fiction tornerà in onda oggi su Canale5. Emma adesso sa che la figlia che credeva morta è davvero viva e che in realtà è Diana. La giovane non reagirà molto bene alla notizia tanto da fare uso di droghe pesanti e perdere i sensi. Toccherà ad Emma correre in suo soccorso. Il resto lo scopriremo questa sera.