Fondamentalmente L.A. Woman dei Doors è un album blues nonché il testamento ufficiale di Jim Morrison prima della sua morte. In questo disco, uscito il 19 aprile 1971, il Re Lucertola fa un po’ ciò che farà David Bowie con il suo Ziggy Stardust: ucciderà il mito che si è creato intorno a lui. L’adone è scomparso cedendo il posto a un artista decadente e disordinato, proprio ciò che Jim Morrison mostra nella copertina del disco: il suo volto è posto più in basso rispetto a quello degli altri, ha una folta barba e non ammicca.

Perché Jim Morrison vuole essere un capolavoro anche quando ha scelto l’autodistruzione. Il risultato è un album cupo e pieno di novità, a partire dalle good vibes della title-track che tanto good non sono, visto che il Re Lucertola nel testo saluta definitivamente la sua Los Angeles e così farà anche nella vita reale, quando volerà per Parigi per poi cavalcare la morte nello stesso anno. Inutile negare che i brani che trascinano l’intero album lungo l’infinita scala dei migliori dischi del rock sono tre: la già citata title-track, la poppeggiante Love Her Madly e quel viaggio stratosferico che si chiama Riders On The Storm.

The Changeling apre il disco con una botta di blues, la stessa di Been Down So Long e della cover di Crawling King Snake di John Lee Hooker. Ciò che sorprende non poco è che i Doors abbiano pubblicato il classico disco di rottura che è tipico di ogni artista proprio pochi mesi prima che Jim Morrison lasciasse la Terra. Il merito è tutto del nuovo produttore Bruce Botnik, che nonostante la virata blueseggiante riesce a tirare fuori il meglio della band, che cade comunque in piedi.

Un disco prezioso e che merita un riascolto continuo, anche solo per quel trip intitolato L’America.

