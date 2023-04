Liam Gallagher ha la stessa voce di sempre, la band ha adattato il proprio sound ai canoni contemporanei con suoni più definiti ma senza rinunciare al caratteristico riverbero e all’impianto brit pop che li ha resi immortali: così suona il nuovo album degli Oasis, una vera sorpresa dal titolo The Lost Tapes. Qualcosa non torna, tuttavia.

Anzi, torna perfettamente: siamo negli anni in cui l’intelligenza artificiale viene applicata nell’arte, ed ecco che la bolla di sapone scoppia. Con tanto di playlist, copertina, mixaggio e mastering ecco gli Aisis, la band che non esiste – almeno in parte – che ci fa riassaporare tutto ciò che è rimasto dall’ultimo album degli Oasis, Dig Out Your Soul (2008), prima dello split definitivo tra i fratelli Gallagher che oggi si fanno la guerra a distanza a colpi di frecciatine e tweet.

Di cosa stiamo parlando? Artefici dell’iniziativa sono i Breezer, una band indie britannica che durante il lockdown 2021 si è divertita a comporre una serie di brani con i quali hanno riproposto lo stile dei primi tre album degli Oasis – Definitely Maybe (1994), What’s The Story Morning Glory? (1995) e Be Here Now (1997) – per poi aggiungere la voce di Liam creata con l’intelligenza artificiale.

La loro spiegazione: “Ci siamo davvero divertiti a convincere i nostri amici che questi fossero in realtà brani perduti degli Oasis, e consigliamo anche a voi di provare lo stesso”.

Noel Gallagher non ha ancora commentato, al contrario di Liam che per rispondere a una fan ha detto: “Non ho ascoltato l’album, giusto una canzone ed è meglio di certa robaccia là fuori”. La tracklist:

01 Intro

02 Out Of My Mind

03 Time

04 Alright

05 Forever

06 Bittersweet

07 Coming Of Age

08 Alive

09 Tonight

I Breezer hanno annunciato di avere a disposizione un secondo blocco e hanno chiesto ai follower di far sapere nei commenti se hanno curiosità di ascoltare gli altri brani.

