Un ‘drama’ ambientato nel cinico e spietato mondo della musica. Questo e molto altro è The Idol, nuova serie televisiva firmata HBO creata dall’autore di Euphoria, Sam Levinson, in collaborazione con Abel ‘The Weeknd’ Tesfaye e Reza Fahim. Protagonista della serie, che sarà trasmessa in Italia su Sky e in streaming su Now a partire dal 5 giugno in contemporanea con gli Stati Uniti, è Lily-Rose Depp, che nel teaser compare accanto a The Weeknd. La serie è stata presentata in anteprima al Festival di Cannes.

The Idol: la trama

Protagonista di The Idol è Jocelyn’icona sexy e la più grande pop star d’America. Dopo che un esaurimento nervoso ha complicato il suo recente tour, la diva è desiderosa di rigenerare la sua immagine e riprendersi lo scettro che ritiene spettarle di diritto. Accanto a lei Tedors, un impresario di nightclub, dai trascorsi misteriosi, con cui intraprende una relazione passionale e che le promette di riportarla al top della popolarità.

The Idol: il cast

Il cast di The Idol, oltre a Lily-Rose Depp e The Weeknd, comprende anche Troye Sivan (Boy Erased – Vite cancellate), Dan Levy (Schitt’s Creek), Da’Vine Joy Randolph (Only Murders in the Building), Eli Roth (Bastardi senza gloria), Hari Nef (YOU), Jane Adams (Hacks), Rachel Sennott (Call Your Mother), Suzanna Son (Red Rocket), Hank Azaria (I Simpson), Mike Dean, Ramsey e i cantanti Jennie Ruby Jane e Moses Sumney.