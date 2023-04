Ci si chiede (a ragione) quando tornerà a funzionare Rabona Mobile per il suo servizio di rete internet. Dallo scorso mercoledì, i clienti dell’operatore mobile non sono in grado di navigare con la loro SIM e i riscontri ufficiali sulla problematica sono stati scarsi e ben poco significativi. Dopo quasi una settimana di anomalie vistose, è giusto anche sottolineare quali siano le possibili modalità di rimborso per un disservizio così grave e duraturo.

L’ultimo feedback ufficiale fornito sui problemi di rete di Rabona Mobile risale oramai a più di 24 ore fa. L’operatore ha confermato di essere al lavoro per un ripristino del servizio di navigazione ma non è stato affatto in grado di fornire una tempistica esatta per la soluzione dei problemi attuali. L’impressione, giunti a questo punto, è che le difficoltà potrebbero continuare ancora per alcuni giorni. Il vettore ha assicurato di godere di ottima salute e di non essere in procinto di chiudere la propria attività: eppure il mancato ripristino dell’operatività delle SIM resta un serio campanello d’allarme.

Non avendo elementi concreti per stabilire quando tornerà a funzionare Rabona Mobile, è almeno il caso di sottolineare quali siano i canali per la richiesta di rimborso per i problemi subiti da giorni. Le vie ufficiali per chiedere un risarcimento al vettore sono diverse. In primis, si potrà inviare una semplice lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a: Rabona S.r.l, Servizio Clienti, via Zoe Fontana, 220 00131, Roma (RM). Più immediato sarà l’invio di una e-mail all’indirizzo servizioclienti@rabona.it o di un fax allo 06.21112089. Pure è attiva la casella di posta PEC all’indirizzo: rabonasrl@pec.it.

Oltre i canali ufficiali appena indicati, va ricordato che l’associazione di consumatori Codici ha avviato una sua campagna a tutela dei clienti del vettore. Il suo obiettivo è quello di guidare i proprietari di SIM verso il giusto rimborso per il grave disservizio subito. Per ottenere dettagli in merito all’azione di sostegno, si potrà scrivere all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org o telefonare al numero 06.55.71.996.

