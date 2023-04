Non sono pochi i tifosi che oggi si chiedono quando escono i biglietti di Udinese-Napoli. La partita è in programma in occasione del turno infrasettimanale previsto dopo i quarti di finale di Champions League, che si chiuderanno questa settimana, e le semifinali di Coppa Italia, che al contrario si giocheranno la prossima settimana. Insomma, calcio senza sosta per i club che sono impegnati in tutte le competizioni (il discorso vale al momento per Inter, Juventus e Fiorentina), mentre per determinati eventi si attendono ancora riscontri ufficiali da daterminate società.

Dilemma su quando escono i biglietti di Udinese-Napoli del 3 maggio: le ultime previsioni ad oggi

Dopo avervi parlato della distribuzione dei ticket in occasione del derby campano tra Napoli e Salernitana, come osservato attraverso un altro articolo, questa volta tocca concentrarsi sull’impegno successivo degli azzurri. Al netto del fatto che non si conosca ancora la data precisa della sfida (non è escluso che si possa anticipare al martedì, qualora la squadra di Spalletti dovesse superare il Milan nei quarti di finale di Champions League), ci sono buone probabilità che entro questo weekend arrivino riscontri ufficiali per la sfida in programma tra un paio di settimane alla Dacia Arena.

Già, perché è possibile che i friulani stiano aspettando notizie definitive su giorno ed ora della partita, prima di avviare la vendita dei biglietti di Udinese-Napoli. Da venerdì sarà chiaro il quadro delle semifinali delle coppe europee e, di conseguenza, i relativi impegni in campionato delle squadre interessate. Insomma, tutto lascia pensare che entro sabato possano arrivare comunicazioni ufficiali per l’avvio della disitribuzione dei ticket.

Grande attesa per chi chiede oggi quando escono i biglietti di Udinese-Napoli, in quanto numeri alla mano la sfida potrebbe dirci tanto sul titolo matematico alla squadra di Spalletti.

