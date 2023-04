Ci sono notizie non propriamente esaltanti da prendere in esame oggi per i possessori di un Samsung Galaxy S22, considerando il fatto che alcune funzioni connesse alla fotocamera del suo successore non verranno mai rese disponibili. Insomma, se da un lato lo sviluppo software della serie lanciata poco più di un anno fa resta un tema caldo, allo stesso tempo ci sono altri fattori che dobbiamo prendere in considerazione, che per forza di cose risultano meno entusiasmanti per il pubblico. A tal proposito, ci sono almeno un paio di fattori da considerare in mattinata.

Niente da fare per i Samsung Galaxy S22: alcune funzioni della fotocamera S23 restano esclusive

Dopo esserci soffermati sulle migliori pellicole per questa serie, come avete osservato con il nostro articolo di ieri, concentriamoci su alcuni upgrade che non arriveranno mai. Vedere per credere quanto riportato nelle ultime ore da SamMobile, che cita a sua volta alcuni moderatori della commuinity ufficiale di Samsung in Corea. Qual è la situazione che si è venuta a creare? Come detto ad inizio articolo, ci sono almeno un paio di rinunce che dobbiamo mettere in preventivo per chi ha deciso di puntare su questi modelli.

Ad esempio, Expert RAW non ha un piano per supportare lo scatto RAW ad alta risoluzione a bordo dei Samsung Galaxy S22. Nella community, hanno spiegato che il motivo sia molto semplice. In pratica, Expert RAW fornisce immagini RAW a 16 bit attraverso l’elaborazione multi-frame, ma nel caso di 100 milioni di pixel, è difficile fornire garanzie in termini di usabilità generale a causa del tempo di elaborazione e dell’utilizzo della memoria. E nel caso di 50MP, è una risoluzione che non è fornita da 100MP perché è implementata utilizzando la funzione di elaborazione di 4 pixel da 200 milioni di pixel.



Anche per l’audio 360, ad oggi non esiste un piano di supporto per la serie dei Samsung Galaxy S22.

