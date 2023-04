C’è una grossa novità relativa alle emoji WhatsApp animate, ora in test. Il servizio di messaggistica potrebbe ben presto arricchirsi di emoticon dinamiche di ogni tipo. Non stiamo parlando di pacchetti di adesivi extra ma delle comuni faccine presenti nell’applicazione e che da statiche diventerebbero animate appunto. Degli indizi in questa direzione sono stati scovati dall’informatore WABetaInfo all’interno della versione Desktop dello strumento di navigazione.

L’immagine di apertura articolo mostra una delle emoji WhaysApp animate in beta. In pratica si sta lavorando perché la faccina in festa (e naturalmente non solo questa) si animi girando su stessa e saltando. Proprio le emoticon dinamiche dovrebbero essere fornite come predefinite nel momento in cui queste saranno rilasciate in versione definitiva per tutti. Gli sviluppatori stanno progettando queste soluzioni innovative utilizzando Lottie, una libreria ottimizzata che consente ai designer di creare facilmente animazioni. Proprio le animazioni sono di piccole dimensioni e dovrebbe essere possibile modificarne le proporzioni, ma senza perdere qualità grafica dell’immagine.

Anche se per il momento le emoji WhatsApp animate sono comparse soltanto sulla versione desktop dell’applicazione di messaggistica, non ci sono dubbi sul fatto che le stesse soluzioni arriveranno anche per smartphone Android e per iPhone, nei relativi aggiornamenti del servizio. Resta da capire se la novità non sia una solo una scelta obbligata per gli utenti finali. In effetti, come detto in precedenza, le emoticon dinamiche dovrebbero comparire come predefinite per l’inserimento in chat. Magari non proprio tutti potranno trovare simpatiche e divertenti le rinnovate faccine. Dunque gli esperti potrebbero pure lavorare alla possibilità di fornire una scelta: insomma, dovrebbe essere garantita l’opzione statica classica al posto di quella in procinto di arrivare, proprio per accontentare tutti. Anche nell’ottica di pensare pure a questa soluzione, lo sviluppo del cambiamento potrebbe richiedere ancora tanto tempo, anche qualche mese.

Continua a leggere su optimagazine.com