Ilari Blasi è così, la si odia o la si ama, ma sicuramente sa come stare al centro dell’attenzione. Nei giorni scorsi ha ‘sconvolto’ il pubblico di Verissimo con la sua battuta su Bastian Müller (“direi che Bastian così”) poco prima di lasciare lo studio con occhiali da sole e un grande sorriso, e ieri sera ha fatto lo stesso con il suo arrivo al timone dell’Isola dei Famosi.

La conduttrice si è presentata in stile Crudelia Demon e con un aspetto molto cambiato, alcuni dicono per colpa della chirurgia estetica, riportando alla mente di tutti una giovane Amdanda Lear. Le foto che paragonano le due sono subito finite in tendenza su Twitter e ancora stamattina c’è chi parla di questo argomento, la missione di Ilary quindi è completa?

Amanda Lear sarà per sempre una delle più grandi artiste. #isola pic.twitter.com/UeP5i25Ggb — INDIFFERENZA ASTRALE (@trashastrale) April 17, 2023

Possiamo dire di sì perché la conduttrice non si è fermata solo all’aspetto fisico ma ha voluto aprire l’edizione con una serie di doppi sensi che le hanno permesso di parlare del programma pungendo un po’ anche il suo ex, Francesco Totti: “Esattamente un anno che non ci vediamo, vi avevo lasciato dicendo: “Tutto può cambiare”. Effettivamente tante cose sono cambiate. Come sapete un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco non c’è più…ovviamente parlo di Nicola Savino“.

Le risatine in studio non sono mancate così come i commenti sui social anche a discapito di colui che ha preso il posto di Savino ovvero Enrico Papi, apparso già un po’ troppo logorroico. Confermata invece Vladimir Luxuria, che ha salutato tutti con un frase in tedesco stuzzicando così Ilary che ha subito tuonato:

“Non capisco una parola di tedesco” e la sua compagna di viaggio ha poi risposto: “Pensavo parlassi la lingua dell’amore”.

I social hanno promosso Ilary Blasi al grido di “la bastarda è tornata” e adesso non possiamo che goderci questo viaggio per scoprire quale altra frecciatina arriverà.