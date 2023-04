Le cose rispetto al modello attuale non sembrano destinate a cambiare troppo con il prossimo Honor 90 Pro. Il leaker Digital Chat Station ne ha di recente parlato affermando che le specifiche tecniche principali dovrebbero pressoché restare invariate. Nel dettaglio, si parla di uno schermo AMOLED da 6.78 pollici con risoluzione FHD+ a 120Hz con doppio foro adibito al contenimento delle fotocamere frontali, del processore Snapdragon 8 Plus Gen. 1 di casa Qualcomm e di un comparto fotografico posteriore composto dal sensore principale Samsung ISOCELL HP3 da 200MP (che potrebbe essere limitato artificiosamente a 160MP per ragioni ancora poco chiare, come già sta succedendo per altri device).

Questo è quello che finora è stato reso noto sul conto del prossimo Honor 90 Pro. Per quanto riguarda Honor 80 Pro, che nel nostro mercato non è nemmeno ancora arrivato, vi ricordiamo essere spinto dal processore Snapdragon 8+ Gen. 1 di Qualcomm, con 8/12 di RAM e 256/512GB di storage interno. Lo schermo corrisponde ad un AMOLED da 6.78 pollici FHD+ a 437ppi e frequenza di 120Hz. La fotocamera posteriore include un sensore principale da 160MP (f/1.8), un grandangolare/macro da 50MP (f/2.0) ed uno di profondità da 2MP (f/2.4). Le fotocamera frontali si compongono di un sensore da 50MP (f/2.4) con funzioni di ritratto AI e di un sensore di profondità da 2MP (f/2.4).

La batteria ha una capacità di 4800mAh con supporto alla ricarica rapida a 66W. Le connettività previste includono l’USB-C 2.0, il Bluetooth 5.2, il Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax e MIMO. Si tratta di un bel device, che speriamo di vedere arrivare da noi molto presto, magari in attesa di Honor 90 Pro (sperando venga ottimizzato in altre cose). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

