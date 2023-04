Gabriel Garko e Anna Safroncik formano una coppia da ascolti sicuri? Un tempo i due attori rappresentavano due galline dalle uova d’oro per Mediaset. Lui era il ben tenebroso delle serie legate alla mafia, e non solo, e lei la protagonista indiscussa di una fiction cult, Le Tre Rose di Eva, tutto questo significa che Se Potessi Dirti Addio sarà sicuramente un successo in termini di ascolti, almeno sulla carta.

I tempi sono un po’ diversi da quando Gabriel Garko e Anna Safroncik raccoglievano consensi e ascolti ma forse con Se Potessi Dirti Addio tutto potrebbe tornare come un tempo. Ma qual è la trama della fiction? Mediaset ha annunciato nelle scorse ore l’inizio delle riprese di Se potessi dirti addio, la serie tv di Canale 5 prodotta da Jeki Production con la firma della coppia alla direzione, Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

Ecco il post dell’attrice protagonista:

Gabriel Garko torna a 6 anni di distanza dall’ultimo impegno sul set targato Mediaset, nelle vesti di Marcello, un uomo affascinante che ha perso la memoria. Proverà a recuperarla con l’aiuto della bella neuropsichiatra Elena – impersonata da Anna Safroncik – a sua volta alla ricerca del responsabile della morte del marito. I due lotteranno insieme per portare alla luce la drammatica verità, legata a un imprevedibile e comune passato.

Al momento non sappiamo ancora quando andrà in onda la serie ma con tutta probabilità potrebbe essere il possibile fiore all’occhiello del palinsesto invernale o addirittura di quello primaverile come sta accadendo in queste settimane per Luce dei Tuoi Occhi 2 e Il Patriarca. Il resto lo scopriremo nelle prossime settimane.