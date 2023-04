Una doccia fredda dell’ultima ora: come viene comunicato in una nota, è morto Arrigo, il figlio di Roberto Vecchioni. A renderlo noto lo staff dello stesso cantautore in un post pubblicato sui social oggi, martedì 18 aprile.

“Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio”. Tra i commenti piovono i messaggi di cordoglio dei fan del cantautore. Arrigo Vecchioni era nato dal secondo matrimonio del cantautore, quando quest’ultimo si sposò con Daria Colombo. Arrigo era fratello di Carolina ed Edoardo. La prima figlia di Roberto Vecchioni è Francesca, nata dal primo matrimonio con Irene Bozzi.

Per il momento non sono note le cause che hanno portato alla morte di Arrigo. Il cantautore, in allegato al triste annuncio, mostra una foto in cui lo vediamo sorridente di fronte ad un bellissimo paesaggio. Come si legge nella nota, la famiglia chiede un rispettoso silenzio e dunque si esclude che vengano rilasciate altre dichiarazioni.

Nel suo libro La Vita Che Si Ama (2016), Roberto Vecchioni aveva scritto una lettera aperta ai suoi figli, compreso Arrigo, e a tutti aveva dedicato i racconti in una raccolta autobiografica. Nel volume spiegava attraverso i suoi aneddoti personali il significato di felicità, un fenomeno che si può notare solo se ci si guarda attentamente intorno, che corre parallelo ma non si palesa mai in tutta la sua chiarezza.

Con questo libro autobiografico Roberto Vecchioni si è raccontato ai suoi figli, che in un’intervista rilasciata a L’Avvenire nel 2017 ha descritto come “quattro gioielli di diversità, hanno i loro difetti e hanno le loro attitudini”. Sui social, intanto, continua il cordoglio e l’affetto per la grave perdita che ha colpito l’artista, con tanti utenti che cercano le parole che potrebbero confortare maggiormente la famiglia distrutta dalla tragedia.