Torna Il Commissario Montalbano in tv. Da stasera 17 aprile, Rai1 ripropone un nuovo ciclo di repliche della fiction dei record, in grado di stabilire ascolti record anche con puntate di vecchia data.

La serie di film tratta dai romanzi di Andrea Camilleri torna in tv con la replica de Gli arancini di Montalbano, trasmesso per la prima volta da Rai 1 il 4 novembre 2002. Si tratta di edizioni restaurate in 4K Ultra HD che verranno riproposte per le prossime tre settimane il lunedì sera dalle 21.30.

La trama della puntata verte sul ritrovamento dei corpi di un commendatore e di sua moglie. Le vittime vengono trovate nella loro auto finita in una scarpata. Tutto lascia pensare a un normale incidente. Ma qualcosa non torna. Perché la donna ha le unghie delle mani spezzate?

Nel cast de Il Commissario Montalbano troviamo Luca Zingaretti nei panni del commissario Salvo Montalbano; Katharina Bohm è Livia; Cesare Bocci è Mimì Augello; Peppino Mazzotta è Giuseppe Fazio; Angelo Russo è Agatino Catarella; Davide Lo Verde è Galluzzo; Marcello Perracchio è il Dr. Pasquano; Isabel Sollman è Ingrid Sjöström; Roberto Nobile è Nicolò Zito.

Altri interpreti della puntata: Francesco Foti nei panni di Calogero Picone; Fabio Costanzo è Pasquale; Gigio Morra è il Giudice Scognamiglio; Ciccino Sineri è Don Balduccio Sinagra.

Il Commissario Montalbano è terminato, anche se restano all’appello ancora due romanzi di Camilleri da adattare allo schermo: “Il cuoco dell’Alcyon” e “Riccardino”. Nel corso di un’intervista data a Laura Rio su Il Giornale, la direttrice Maria Pia Ammirati ci spera: “Spero vivamente che quest’anno si riesca”. La direttrice ha confermato la volontà di Rai Fiction di portare a termine una delle saghe televisive più amate e più viste sulla tv di Stato.

Resta solo da capire se anche Luca Zingaretti sia d’accordo a tornare nei panni dell’iconico personaggio, che ha indossato da oltre vent’anni. Già diversi mesi fa si era parlato della possibilità di riportare Montalbano in tv.

La stessa Ammirati aveva dichiarato la sua intenzione a “chiudere idealmente il progetto Montalbano con l’ultimo romanzo di Camilleri.” E poi ancora aggiunto: “Non possiamo permettere che una serie come Il commissario Montalbano si concluda in questa maniera.”

Continua a leggere su optimagazine.com.