L’aggiornamento One UI 5.1.1 è già in una sua fase sperimentale. Gli sviluppatori stanno testando il firmware incrementale e sappiamo anche esattamente su quali dispositivi, ovvero i prossimi pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 5 e Samsung Galaxy Z Flip 5.

Gli amanti dei dispositivi foldable sanno benissimo che Samsung pianifica la loro presentazione sempre in piena estate, in particolare nei primi giorni di agosto Per questo motivo, i test per il nuovo rilascio software in questo aprile dovrebbero essere in una fase molto acerba, considerando che il pacchetto di novità non arriverebbe se non con i dispositivi pieghevoli appunto, ma tra diversi mesi.

Il primo firmware One UI 5.1.1 è stato trovato sui server Samsung ed è appunto in sperimentazione sul Galaxy Z Flip 5 (siglato come SM-F731N) e sul Galaxy Z Fold 5 (etichettato come SM-F946N). Nel primo caso, la versione firmware è contrassegnata come la F946NKSU0AWD5, mentre nel secondo come la F731NKSU0AWD5.

Quali potrebbero essere le novità previste per il prossimo aggiornamento? Trattandosi solo di un rilascio incrementale e non di un major update, le novità potrebbero essere non moltissime e non del tutto rivoluzionarie. Possiamo aspettarci dei miglioramenti a tutte le app stock, funzionalità maggiori nell’ecosistema Galaxy e ottimizzazioni alla modalità Flex appunto per i dispositivi pieghevoli. Per ora, le notizie in nostro possesso sono davvero scarne ma (nel corso delle prossime settimane) queste potrebbero moltiplicarsi, via via che ci avvicineremo alla nuova generazione di pieghevoli appunto. Rispetto alla One 5.1.1 meno ricca di novità e funzioni, ben altra cosa dovrebbe essere la One UI 6.0. L’ulteriore interfaccia si accompagnerà di certo al lancio della prossima versione del sistema operativo Android 14 di Google. Il passaggio software è atteso non prima del prossimo autunno per i device di punta e successivamente nel 2024 per una più ampia fascia di modelli.