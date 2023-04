Trattenere le lacrime è impossibile, se per un attimo lasciamo perdere i nostri tormenti personali e tentiamo di empatizzare con Paul McCartney nella sua ultima notte prima della morte di Linda McCartney. Due amanti poetici e liberi che si sono promessi l’eternità fino alla fine in quel maledetto 17 aprile 1998 quando gli occhi di Linda si spengono per sempre.

Lo ha ricordato lo stesso ex Beatles, nel suo primo discorso pubblico dopo la morte della sua Linda Eastman. Non una semplice moglie, ma una compagna d’avventure: ha militato con lui negli Wings, gli è rimasta accanto per tutti gli anni in cui sono stati uniti in matrimonio. Una coppia inseparabile. Per questo Paul, in quel ranch di Tucson, decide di tenerle le mani e accompagnarla fino all’ultimo respiro.

Paul racconta, qualche giorno dopo:

“Gli ultimi due anni sono stati un incubo. Il suo peggioramento è stato improvviso. Se ne è andata via rapidamente e senza soffrire. Eravamo a letto, la tenevo per mano, le ho parlato di continuo. Prima dell’ultimo respiro le ho detto: ‘Sei sul tuo bellissimo stallone Appaloosa, è un bel giorno di primavera, cavalchiamo nei boschi. Le campanule sono tutte in fiore, il cielo è limpido è azzurro’. Avevo appena finito di dirlo che lei ha chiuso gli occhi ed è dolcemente scivolata via. Era unica, per me è stato un privilegio poterla amare per 30 anni in cui siamo stati separati una sola notte. L’amore della mia vita. Ti amo, Linda”.

Linda è morta per un tumore al seno diagnosticato nel 1995. Al suo funerale ci sono anche Ringo Starr e George Harrison, e compaiono anche David Gilmour, Elton John, Peter Gabriel e Billie Joel. Le sue ceneri volano ancora nel cielo della fattoria di Paul nel Sussex, e il suo ricordo è portato avanti dallo stesso cantautore, che da lei ha raccolto il testimone della lotta per la svolta vegetariana a favore del diritto alla vita degli animali.

