Ci sono nuovi elementi da prendere in considerazione oggi 17 aprile, in merito ai problemi di Rabona Mobile che persistono. Premesso che al momento della pubblicazione del nostro articolo ancora non ci siano segnali di ripristino per la navigazione Internet, a quasi una settimana di disanza dalle prime segnalazioni del pubblico, occorrono un paio di aggiornamenti per tutti. Tra voci relative alle tempistiche di “riparazione“, fino ad arrivare ad alcuni chiarimenti dell’assistenza giunti direttamente dai canali social dell’operatore, effettivamente vale la pena tornare sull’argomento questo lunedì.

Focus sull’ultima replica ufficiale di Rabona Mobile oggi 17 aprile, in merito ai problemi ancora in corso

Insomma, qualcosina da aggiungere rispetto a quanto riportato nella giornata di domenica ci sarebbe, se non altro perché tanti utenti in queste ore si sono chiesti per quale ragione non ci fossero risposte dell’assistenza via social. Sostanzialmente, lo staff di Rabona Mobile ha fatto sapere di non aver risposto via social alle tante segnalazioni degli ultimi giorni, in quanto questi canali sono gestiti dall’area marketing e non dall’assistenza tecnica. Insomma, chi si occupa di queste attività non ha le competenze per offrire repliche tempestive e precise.

Premesso questo, è stato puntualizzato anche che lo staff di Rabona Mobile sia impegnato incessantemente per risolvere i problemi venuti a galla in questi giorni, pur senza fornire ulteriori dettagli su cause e tempistiche di ripristino. In via ufficiale, dunque, non abbiamo ancora una presa di posizione definitiva sulla timeline, perché probabilmente non è chiara neppure ai tecnici.

Cosa possiamo aspettarci nei prossimi giorni sui problemi Rabona Mobile ancora in corso? Gli ultimi rumors ci dicono che, come termine massimo, l’operatore virtuale ambisce a ripristinare il servizio entro la fine di questa settimana. Staremo a vedere se le cose andranno realmente così. Quali sono le vostre aspettative in merito.

Continua a leggere su optimagazine.com