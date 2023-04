Pare saranno presto risolti alcuni problemi delicati riscontrati a bordo dei Samsung Galaxy S23 nel corso delle ultime settimane, soprattutto per quanto concerne la questione fotocamera. Vicenda in piedi da un po’ di tempo, che a dire il vero è stata approcciata anche con la patch di aprile, diffusa in Italia già nello scorcio iniziale del mese. Tuttavia, il modello Ultra presenta ancora delle anomalie che vale la pena prendere in considerazione oggi, in vista di un ulteriore intervento in programma a stretto giro tramite gli sviluppatori del colosso coreano.

Verranno risolti nel giro di un mese i problemi per i Samsung Galaxy S23 sulla fotocamera: situazione aggiornata

Insomma, i modelli che hanno visto la luce poco meno di due mesi fa non sono solo al centro di allettanti offerte, come abbiamo avuto di constatare durante l’ultimo fine settimana con un altro articolo sul nostro magazine. Cosa dobbiamo aspettarci nel corso delle prossime settimane? Gli utenti nei vari forum di settore evidenziano che, effettivamente, siano ancora tangibili delle anomalie quando si utilizza la fotocamera. In un contesto simile, diventa importante capire come interverrà il produttore e quali saranno le tempistiche dell’azienda per dare un segnale concreto al pubblico.

Diverse fonti stanno affrontando la questione in queste ore, evidenziando che bug relativi alla tecnologia HDR siano ancora tangibili coi Samsung Galaxy S23 Ultra e che la situazione verrà affrontata solo con un altro firmware. A detta di Ice Universe, ci sono buone probabilità che il tutto possa essere gestito attraverso l’aggiornamento che vedrà la luce a maggio, ma è chiaro che al momento non si abbiano comunicazioni ufficiali da parte del produttore utili per far luce sulla questione.

Dunque, non si conosce ancora la data di uscita della patch, ma i problemi alla fotocamera del Samsung Galaxy S23 Ultra pare abbiano i giorni contati.