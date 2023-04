Purtroppo non funziona Tiscali Mail correttamente in questo lunedì 17 aprile. Le caselle di posta elettronica non sono raggiungibili dagli utenti e, al tentativo di accesso, si visualizzano anche una serie di errori. La situazione si protrae da circa un’oretta ed è giusto sottolineare anche quali siano i canali per ottenere la giusta assistenza nel caso delle anomalie odierne.

Cerchiamo di capire subito perché non funziona Tiscali Mail in questa giornata. Il disservizio di natura tecnica è di certo riconducibile a qualche errore con i server di posta elettronica. A seguito di diversi tentativi, in effetti, più utenti visualizzano codici di errore riconducibili proprio ad anomalie con i server dedicati al servizio. I problemi sono diffusi e impattano sia chi prova a collegarsi alla sua casella da browser da computer fisso, sia da mobile. I numerosi tentativi non servono ad arginare l’anomalia: al momento di questa pubblicazione, il sito Downdetector ha raccolto decine di segnalazioni di malfunzionamenti e la situazione è in continuo divenire.

Come ottenere la giusta assistenza oggi visto che non funziona Tiscali Mail? I clienti Tiscali appunto potranno fare affidamento su due numeri telefonici ai quali chiedere supporto. Il primo risponde al 130 e il secondo al recapito 800 910028. Tutti coloro che non sono legati a Tiscali da un contratto di servizio non avranno un numero dedicato per parlare con gli operatori ma potranno sempre utilizzare l’indirizzo di posta servizioclienti.tiscali@tiscalipec.it per inoltrare la proprio richiesta di aiuto (certamente da una casella diversa e funzionante in questo momento, magari anche quella di un amico).

Al momento di questa pubblicazione, non sono pervenuti riscontri ufficiali sulle anomalie. Per questo motivo è davvero impossibile ipotizzare un rapido ritorno alla normalità del servizio o la persistenza delle difficoltà di accesso.

