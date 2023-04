Il bonus trasporti 2023 è finalmente realtà: trattasi di un contributo di 60 euro valido per l’acquisto di un abbonamento mensile, pluri-mensile e annuale per l’impiego dei mezzi di trasporto pubblico (su gomma o rotaia). Da oggi 17 aprile avrete la possibilità di richiedere il bonus trasporti 2023 tramite l’apposita piattaforma online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, raggiungibile tramite questo indirizzo. Ricordiamo che il bonus trasporti 2023 si rivolge a studenti, lavoratori, pensionati ed utenti generali con reddito inferiore a 20 mila euro l’anno.

Durante la compilazione della domanda tramite procedura online vi sarà richiesta l’auto-certificazione tramite la spunta della relativa casella (questo significa che il modello ISEE non sarà necessario). Potrete richiedere l’agevolazione per voi stessi o per conto di un minore di cui si abbia la potestà o la rappresentanza, inserendone il codice fiscale. Ogni utente potrà richiedere un bonus trasporti 2023 al mese entro il 31 dicembre e fino ad esaurimento dei fondi disponibili (pari a 100 milioni di euro in totale). Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che sono esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, working area, premium e business salottino.

Potrete accedere alla piattaforma di richiesta tramite la CIE o lo SPID. Avrete la possibilità anche di richiedere online l’agevolazione per acquistare l’abbonamento in loco in un secondo momento, mostrando contestualmente il codice ricevuto una volta finalizzata la procedura di richiesta. Il bonus trasporti 2023 sarà nominativo ed usufruibile per l’acquisto di un solo abbonamento annuale o mensile nel corso del mese vigente. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

