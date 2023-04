Orami ci sono pochi dubbi su Rabona Mobile che non funziona durante il weekend. Il down che ha coinvolto anche la rete Internet negli ultimi giorni non verrà archiviato prima della prossima settimana, ragion per cui occorre mettersi l’anima in pace sui problemi riscontrati di recente. Se da un lato mancano ancora comunicazioni dell’operatore utili per capire in modo inequivocabile quando avverrà il ripristino della connessione, allo stesso tempo ci sono un paio di informazioni che è utile prendere in esame questa domenica. Un modo per aggiungere dei pezzi al mosaico, rispetto a quanto vi ho riportato nella giornata di ieri.

Anche di domenica non funziona Rabona Mobile: le ultime indiscrezioni sulle tempistiche di ripristino Rete

Provando a scendere in dettagli, se da un lato devo constatare che anche di domenica non funziona Rabona Mobile, come del resto si poteva facilmente immaginare, allo stesso tempo ci sono interessanti voci sul timing necessario affinché avvenga il ripristino della Rete. In primo luogo, pare che lo staff stia annunciando via email non solo che i tecnici siano costantemente adoperati affinché i problemi possano essere risolti prima possibile, ma anche che l’azienda goda di ottima salute. Ne ha parlato anche Upgo News.

Ci sono poi i riscontri arrivati nella giornata di sabato dai partner di Rabona Mobile, come si può notare su Facebook, secondo cui a detta dei vertici dell’operatore il disservizio verrà risolto nei prossimi giorni. Curioso che nella nota si evidenzi quanto sia stato complicato ottenere questo tipo di riscontro, a conferma del fatto che anche in termini di assistenza siano emerse delle lacune di recente. Infine, altre fonti annunciano che tra lunedì e mercoledì ci sarà il ripristino della rete Internet.

Insomma, i problemi Rabona Mobile persistono, ma lo status “Internet non funziona” potrebbe essere presto uno spiacevole ricordo. Vi terremo aggiornati da domani.

