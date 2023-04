Tornano in onda in coppia NCIS Los Angeles 14 e Blue Bloods 13 nella prima serata di domenica: stasera 16 aprile su Rai2 ci sono i nuovi episodi.

Nella domenica di Pasqua c’è stata la serata evento dedicata al franchise NCIS, con il maxi crossover che ha coinvolto NCIS, NCIS Los Angeles e NCIS Hawaii. Da questa sera, la programmazione riprende normalmente.

Stasera andrà in onda l’episodio 14×12 di NCIS Los Angeles, dal titolo Una questione d’onore. Ecco la sinossi:

Il tenente della Marina Zahra Mahmad, di origine afgana, sparisce misteriosamente. La donna ha accesso a una nuova tecnologia anti-rilevamento per i sottomarini nucleari ed è stata coinvolta in una operazione di ricognizione top secret. La squadra scopre che Zahra è stata rapita e in un primo tempo teme che possano esserle estorte informazioni segrete in suo possesso. Ma un colloquio con i suoi genitori fa balenare l’idea che dietro al rapimento ci siano motivi familiari.

Nel cast di NCIS Los Angeles 14: Chris O’Donnell nel ruolo di Grisha “G.” Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye; Eric Christian Olsen è Marty Deeks; Medalion Rahimi è Fatima Namazi; Caleb Castille è Devin Roundtree; Gerald McRaney è Hollace Kilbride; LL Cool J nei panni di Sam Hanna; Linda Hunt nel ruolo di Hetty.

A seguire, l’episodio 13×13 di Blue Bloods intitolato Trascorsi:

Eddie interviene nel luogo in cui è stato accoltellato un uomo e prova un’immediata empatia per la ragazza che confessa di averlo ucciso. Danny e Baez indagano su un serial killer che, dopo aver ucciso giovani donne, mette i loro corpi in posa con un rosario tra le mani. Durante un’azione, Joe Hill disubbidisce a un ordine del suo superiore e Frank, deciso a far capire il valore della disciplina al nipote, lo traferisce per una settimana al Comando Detective che si trova al Quartier Generale.

Nel cast di Blue Bloods 13: Tom Selleck nel ruolo di Francis “Frank” Reagan; Donnie Wahlberg è Daniel “Danny” Reagan; Bridget Moynahan è Erin Reagan; Will Estes interpreta “Jamie” Reagan; Len Cariou è Henry Reagan; Marisa Ramirez è Maria Baez; e Vanessa Ray è “Eddie” Janko-Reagan.

NCIS Los Angeles 14 e Blue Bloods 13 cambiano programmazione dalla prossima settimana e si spostano dalla domenica al lunedì. Il prossimo appuntamento è quindi per il 24 aprile, rispettivamente con gli episodio 14×13 e 13×14.

Nel primo, una donna misteriosa attacca il fondatore di un’azienda di intelligenza artificiale. Il team deve identificare la donna prima che scoppi il prossimo grande conflitto globale. L’ex moglie di Kilbride, Elizabeth, pensa di riallacciare i rapporti col figlio. Nel secondo, torna l’ex partner di Eddie e porta un’accusa di forza eccessiva contro un ufficiale; Danny e Baez si scontrano con un bambino adottivo problematico al centro della loro ultima indagine; Erin deve prendere una decisione difficile riguardo alla sua campagna.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 14 e Blue Bloods 13 è partire dalle 21:00.

