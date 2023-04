La Sposa è stato un proprio fenomeno televisivo della scorsa stagione. Serena Rossi sa macinare ascolti come poche attrici in tv, il mitico Giorgio Marchesi e la trama hanno permesso alla fiction un vero e proprio boom di ascolti che potrebbe ripetersi da questa sera. La Sposa torna in tv in replica da oggi, 16 aprile, tenendoci compagnia per le prossime settimane e rispolverando la storia di Maria e Italo per la felicità di tutti coloro che si aspettavano una seconda stagione.

Coprodotta da Rai Fiction e Endemol Shine Italy con la regia di Giacomo Campiotti, La Sposa ha nel cast anche Maurizio Donadoni mentre il soggetto di serie è di Valia Santella, che firma le sceneggiature insieme a Eleonora Cimpanelli e Antonio Manca.

La trama de La Sposa recita: “Una giovane donna calabrese per garantire un futuro migliore alla sua famiglia decide di accettare il matrimonio per procura con un agricoltore vicentino e trasferirsi al Nord. Siamo nell’Italia, degli anni ’60, anni di grandi cambiamenti e di trasformazioni sociali in tutti i campi, dal costume alla politica”. Al centro di tutto c’è un Paese nel pieno del boom economico ma al Sud sono ancora diffuse alcune pratiche arcaiche come quella dei matrimoni per procura ed è proprio così che inizia l’avventura di Maria costretta a rinunciare al suo sogno d’amore per concedersi ad un matrimonio per procura con un uomo che, però, la rifiuterà per rispetto della defunta moglie.

Al centro della fiction alcune tematiche attualissime: l’emancipazione femminile, la parità di genere, e il rispetto delle differenze socio-culturali. Al centro, una donna coraggiosa e forte, interpretata da Serena Rossi, le sue vicissitudini, il riscatto sociale ma anche la sua struggente storia d’amore.

Le repliche de La Sposa andranno avanti fino al 30 aprile su Rai1, salvo cambiamenti e ascolti permettendo.