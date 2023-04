Inizia ad essere sempre più interessante il prezzo del Samsung Galaxy S23 su Amazon, visto come sia presente già uno sconto di rilievo da non lasciarsi assolutamente scappare. Se quindi state pensando di acquistare un top di gamma di stampo Android, sicuramente l’offerta odierna di Amazon per il Samsung Galaxy S23 può fare al caso vostro. Ricordiamo come si stia parlando dell’ultimo flagship presentato dall’azienda sudcoreana, un prodotto di ultima generazione che può vantare di un prezzo molto più appetibile rispetto al suo approdo sul mercato.

Apprezzabile calo del prezzo per il Samsung Galaxy S23 256 GB: l’ultima offerta su Amazon

Dopo aver analizzato l’offerta per il modello con taglio di memoria inferiore in settimana, un altro approfondimento sul top di gamma. Approfondendo tale offerta si può notare come il Samsung Galaxy S23 sia stato scontato del 18% rispetto al suo prezzo iniziale di 1039 euro. Ora infatti si può avere tra le mani questo top di gamma di stampo Samsung alla cifra di 839,99 euro, insomma c’è in ballo un buon risparmio da tenere assolutamente in considerazione.

Offerta Samsung Galaxy S23, Caricatore incluso, Smartphone Android, Display... La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la...

Preparati a una Galleria ricca di scatti notturni epici, che tutti...

La disponibilità è immediata su Amazon, non c’è il rischio che le scorte possano terminare da un momento all’altro e soprattutto la spedizione risulta essere gratuita. Una volta acquistato il prodotto, questo arriverà nelle vostre case nel giro di qualche giorno. Altro aspetto interessante è la possibilità di poter acquistare questo Samsung Galaxy S23 a rate grazie a Cofidis, in questo modo la spesa totale sarà dilazionata nel tempo e tutti potranno approcciarsi a questo tipo di acquisto. Il modello in offerta su Amazon si presenta nella versione Phantom Black e ricordiamo alcune delle caratteristiche che lo riguardano.

Si parte dal display da 6,1 pollici Dynamic AMOLED 2X, animato dal processore Snapdragon 8 Gen 21 con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Molto interessante è anche il comparto fotografico vista la presenza di un triplo sensore posteriore con quello principale da 50 megapixel. Spazio poi ad una batteria da 3900 mAh ottimizzata dal processore ed all’interno della confezione di vendita ritroviamo anche caricabatterie Samsung da 25W per la Ricarica Super-Rapida. Resta a voi la scelta se approfittarne o meno di tale offerta.

