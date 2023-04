Quando esce il primo album dei Rolling Stones, i Beatles stanno già minacciando di prendersi la scena. Eppure quell’Andrew Loog Oldham, il manager, dimostra di vederci lungo. Dal 1962 i ragazzi di Mick Jagger suonano in giro portando sul palco un repertorio blues rock che è già distante dal rock’n’roll dei Fab Four, più ordinati e fan-friendly rispetto ai loro conterranei più stazzonati e inquieti.

The Rolling Stones esce il 16 aprile 1964. Non è assolutamente un capolavoro, piuttosto ha tutte le carte per essere un biglietto da visita. Al suo interno, infatti, troviamo 12 brani di cui 9 cover e 3 inediti. Questi ultimi sono firmati da Nanker Phelge, il nome dietro il quale gli Stones si nascondono quando firmano un brano. Si tratta di Now I’ve Got A Witness, Little By Little e Tell Me, scritta solamente da Jagger e Keith Richards.

Alla figaggine ci pensa già Brian Jones, all’irrequietezza pensano gli altri. I Rolling Stones sono ancora numeri zero nel mercato mondiale, per questo il disco nasce senza pretese, quanto per avere del materiale da presentare dopo i primi anni di attività. Eppure no, non è tutto: l’intuizione di Oldham convince gli Stones a portare nello studio tutto il trasporto che impiegano sul palco, visto che con quella band di giovanissimi il blues rock è tutt’altro che una banale occasione per ballare. Così, una volta che The Rolling Stones è fuori, il disco raggiunge la cima delle chart imponendosi su un pubblico che segue una band più famosa di Gesù, secondo Lennon.

Tra le cover all’interno del disco non mancano i tributi a Chuck Berry (Carol) e Willie Dixon (I Just Want To Make Love To You). C’è anche un certo Phil Spector alle maracas di Little By Little. I lavori per registrare il primo album ai Regent Studios di Londra durano appena cinque giorni, pensate un po’ voi.

