Ed Sheeran a Che Tempo Che Fa, questa volta in studio. Se l’ultima volta era in collegamento da casa a causa della pandemia di Covid-19, che ha contratto 9 volte, stavolta l’artista è in studio a Milano per abbracciare Fabio Fazio, aggiornare il pubblico sui suoi progressi con l’italiano e parlare dei suoi progetti musicali, a partire dal singolo Eyes Closed.

A maggio rilascerà il nuovo disco, Subtract, disponibile dal giorno 5 anche in Italia. Fabio Fazio mostra la copertina in anteprima: una particolare elaborazione grafica del volto di Ed Sheeran su sfondo giallo. Un lavoro che parte dal concetto di “sottrazione”, non solo come simbolo matematico ma anche come stile di vita. Ed Sheeran ha infatti eliminato gli orpelli dalla sua musica e dalla sua esistenza, scoprendo una nuova realtà, essenziale ma bellissima.

Ha realizzato così un disco chitarra acustica e voce, che non ha bisogno di altro per farsi ascoltare.

Un album essenziale che vuole rimettere al centro le piccole cose nella loro assoluta bellezza senza supporti esterni, che spesso invalidano più che fornire valore. L’importanza di imparare a vivere senza le sciocchezze frivole di cui non abbiamo bisogno si traduce in 22 canzoni intime, chitarra e voce, che Ed Sheeran presenterà attraverso alcuni show in tutto il mondo.

Un albume che è nato anche e soprattutto dal confronto con le persone che gli stanno attorno.

“Ho aperto gli occhi nei confronti di amici e famiglia”, dice Ed Sheeran. Ha ascoltato le loro storie, le loro esperienze positive e negative, e ne ha tratto insegnamenti. “Ognuno di noi ha passato tante cose, nella vita di tutti succedono cose belle e brutte, i miei amici me ne hanno parlato per la prima volta e le ho messe nelle canzoni. Tutti abbiamo dei problemi, l’importante è superarli e si superano con gentilezza”, l’insegnamento che il cantante intende trasmettere durante l’intervista su Rai3.

Se 22 sono le tracce di Subtract, altre sono sicuramente rimaste fuori perché Ed Sheeran ha confidato di essere a lavoro sull’album perfetto che vorrebbe pubblicare postumo.

“Bisogna imparare a vivere il presente”, gli ricorda Fabio Fazio. Bellissima l’idea di lasciare in eredità un pezzo di sé, ma è molto più bella quella di continuare a vivere il presente senza trascurarlo per progetti che si realizzerebbero, forse, solo in un futuro imprecisato, dopo la sua morte.

Ed Sheeran in concerto in Italia

Ed Sheeran in concerto in Italia? Assolutamente sì. La data non c’è ancora ma potrebbe essere tra il 2023 e il 2024. Il tour al momento non prevede show nel nostro Paese ma l’artista ha assicurato che ci saranno indubbiamente date anche in Italia che verranno comunicate con la tranche europea. Al momento si parla di date in America, molto lontane da raggiungere per i fan nostrani, ma non appena l’artista si avvicinerà all’Europa si parlerà anche di nuove leg nel continente. Non resta che attendere aggiornamenti, dunque, e incrociare le dita.

In concerto Ed Sheeran riuscirà sicuramente a parlare in italiano, almeno per ribadire il suo amore sconfinato per la nostra penisola, un territorio che adora. Ma la lingua ammette di averla trascurata a causa dei molteplici impegni degli ultimi tempi.

“Non faccio lezioni da due anni”, confessa in lingua italiana, ma “amo l’Italia”. “Mi dispiace non riuscire a parlare italiano, vorrei davvero imparare a parlalo bene”. Se durante il lockdown era più facile essere costante nelle lezioni, adesso – tra famiglia e tour – è diventato davvero complicato dedicarsi alle lezioni di lingua.

Fabio Fazio, quindi, non poteva lasciarsi sfuggire l’ennesima occasione di proporsi come docente di italiano, con la solita proposta: “Tu mi insegni l’inglese, io l’italiano”.