Immaginare un repertorio senza Whole Lotta Love dei Led Zeppelin è certamente difficile, e abbiamo tanti motivi. In primo luogo il riff partorito da Jimmy Page, tanto heavy quanto sexy da segnare un punto fermo nella storia della musica; in secondo luogo la certificazione oro che arrivò proprio il 16 aprile 1970, quando il singolo superò il milione di copie negli Stati Uniti.

Certamente un successo per una band che ormai imperava alla posizione numero 4 delle chart americane, praticamente un momento di tensione per il manager Peter Grant, che dall’inizio della carriera di Robert Plant e soci aveva imposto la regola del “no singles”. Il motivo era semplice: le radio trasmettevano soltanto brani che duravano al massimo 3 minuti, e nel repertorio dei Led Zeppelin era davvero difficile stanare canzoni che rispettassero quel limite.

Ancora, i Led Zeppelin erano una band nata specialmente per spaccare sul palco e, inoltre, produceva album che erano pezzi unici veramente difficili da rappresentare con singoli decontestualizzati per compiacere il mainstream. Per questo Whole Lotta Love fu l’unico singolo che bucò l’irremovibilità di Grant, distribuito negli Stati Uniti come pura eccezione.

Va detto, senza addentrarci troppo nel tedio di un aneddoto probabilmente poco interessante, che lo stesso Robert Plant rimase sorpreso dalle vibrazioni che il riff di Jimmy Page trasudava in fase di composizione. Lo fece nel 1990, commentando quella causa legale che vedeva i Led Zeppelin accusati di plagio per la somiglianza tra Whole Lotta Love e You Need Love di Muddy Waters (ma la prima scrittura era di Willie Dixon): “Il riff di Page era il riff di Page. Era lì prima di qualunque altra cosa”. Si può dargli torto?

Jimmy Page si difese dalle accuse di plagio con una frase perentoria: “Se togli la voce di Robert, non c’è alcuna somiglianza”. Si può dargli torto?

Continua a leggere su optimagazine.com