Ci sono già tante richieste per quanto concerne i biglietti di Milan-Lazio, considerando il fatto che potrebbe trattarsi di una sfida forse decisiva per la corsa delle due squadre ad un posto nella prossima edizione di Champions League. Insomma, contesto completamente diverso rispetto a quello del derby campano tra Napoli e Salernitana, che abbiamo provato ad introdurre con un altro approfondimento in merito alla questione ticket, ma ciò non toglie che la delicatezza della sfida di San Siro sia addirittura superiore a quella del Diego Armando Maradona.

In tanto stanno già cercando i biglietti di Milan-Lazio: previsioni sulla potenziale data di uscita online

Quali sono le informazioni attualmente disponibili a proposito della vendita dei biglietti di Milan-Lazio? Come riportato nel titolo del nostro pezzo di oggi, possiamo soltanto soffermarci sulla possibile data di uscita al momento. Già, perché a tre settimane dall’evento non conosciamo neanche se la partita si giocherà in anticipo o in posticipo. Molto dipenderà dal percorso dei rossoneri in Champions League, in attesa del ritorno dei quarti di finale in casa del Napoli.

Detto questo, il weekend sarà quello del 7 maggio, motivo per il quale è probabile che nel giro di una settimana ci saranno comunicazioni ufficiali da parte del club milanista. Quantomeno per le varie fasi della vendita dei biglietti di Milan-Lazio, con sold out del Meazza più che probabile visti gli standard ai quali ci hanno abituato non solo i tifosi rossoneri, ma anche i cugini dell’Inter.

Staremo a vedere quando ci saranno ulteriori informazioni a proposito dei biglietti di Milan-Lazio, dando per scontato l’ennesimo esodo anche dei tifosi biancocelesti in trasferta. Sia in occasione del match con l’Inter tra due settimane, sia nel weekend successivo contro i campioni d’Italia. Insomma, stiamo entrando nella fase decisiva di questa anomala stagione.

