Bisogna analizzare con grande attenzione i nuovi sviluppi relativi ai problemi Rabona Mobile, visto che la rete ancora non funziona oggi 15 aprile. Sufficiente farsi un giro sui social, infatti, per comprendere che la situazione non sia cambiata più di tanto rispetto a quanto vi abbiamo riportato ieri con un altro pezzo sulla vicenda. Il disservizio relativo agli SMS, come tutti sanno, da alcuni giorni si è diffuso purtroppo anche alla navigazione internet, rendendo impossibile la vita ai clienti che hanno deciso di dare fiducia a questo marchio da quando è stato lanciato sul mercato.

Nuovi riscontri dall’assistenza sui problemi Rabona Mobile oggi 15 aprile: la rete ancora non funziona

Il presupposto dal quale partire questo sabato, come accennato in precedenza, è quello oggettivo e sotto gli occhi di tutti. La rete, a conti fatti, ancora non funziona e al momento non ci sono chiari segnali sui tempi di ripristino del servizio. Insomma, i problemi Rabona Mobile sono costanti e ad oggi pare non sia stata ancora individuata la causa del malfunzionamento. Sui social non ci sono ulteriori messaggi ufficiali, dopo quello che è stato diffuso su Facebook a metà settimana, anche se alcune testimonianze aiutano a comprendere che i tecnici allo stato attuale stiano brancolando nel buio.

Se da un lato, come evidenziato da Mondomobileweb, l’azienda pare aver rassicurato i vari rivenditori presenti sul territorio, facendo sapere che il marchio goda di ottima salute, allo stesso tempo occorre focalizzarsi anche su quanto riportato da altre fonti. Già, perché nel momento in cui pubblichiamo il nostro articolo di oggi, i tecnici fanno sapere ai clienti via email che non ci sia una tempistica di ripristino.

Difficile, dunque, leggere correttamente la vicenda ed emettere sentenze. Situazione delicata e segnali contrastanti durante il weekend, dunque, sperando che i problemi Rabona Mobile possano essere risolti una volta per tutte, visto che in tanti non possono accedere alla rete internet in questa fase.

