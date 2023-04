Il Patriarca ha rapito il pubblico di Canale5. Dopo tanti tentativi, ed orrori, finalmente la fiction Mediaset sembra pronta per la sua rinascita sia seguendo un filone più ‘femminile’ come con Luce dei Tuoi Occhi, sia quello più ‘maschile’ con Claudio Amendola. Taodue cambia musica e il volto del suo protagonista, addio ai buoni che vincono sempre e anche ai cattivi alla ricerca di redenzione, adesso al centro di tutto c’è un villain che ama gestire i suoi loschi affari sporcandosi le mani quando è necessario.

Claudio Amendola sveste i panni del buono e del poliziotto per indossare, alla perfezione, quello del cattivo ne Il Patriarca. Una malattia potrebbe cambiare la sua vita e questa volta il pubblico seguirà la storia del cattivo per capire se davvero perderà tutto o, addirittura, quali saranno le mani che si sporcheranno del suo sangue quando arriverà la fine.

Il nocciolo della questione alla fine sembra essere proprio questo e gli intrecci che si creano attorno al suo impero e ad un possibile cambio di guardia farà il resto in queste settimane in cui Il Patriarca ci terrà compagnia, il risultato quindi è assicurato per i prossimi due mesi? Al momento sappiamo solo che il debutto della fiction ieri sera ha tenuto incollati davanti allo schermo 3.216.000 spettatori con uno share del 19.2%. Il secondo appuntamento potrebbe essere ‘vittima’ di un possibile calo fisiologico ma siamo certi che i risultati rimarranno alti soprattutto in mancanza di un vero competitor da parte di Rai1 (ieri sera è andato in onda lo show con Francesco Gabbani).

La seconda puntata de Il Patriarca va in onda venerdì 21 aprile in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Sarà allora che Nemo dovrà fronteggiare due temibili nemici, il Tigre e Monterosso, l’ispettore che vuole incastrarlo per l’omicidio di Buscemi. Lara si avvicina a Malcolm mentre Carlo cerca di dimostrare al padre di poter essere il suo degno erede.